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Formula 1 Haberler

Mercedes, 2022 aracındaki "temel hatayı" yeni araçla çözecek

Mercedes'in teknik patronu Mike Elliott, 2022 aracını tasarlarken yaptıkları temel hatanın, 2023 aracının tasarımında düzeltileceğini söyledi.

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Mercedes, 2022 aracındaki "temel hatayı" yeni araçla çözecek
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Mercedes, sezon öncesi testlere getirdiği ikinci versiyon araçla tüm fanların ağzını açık bırakmış ve sıfır sidepod konseptinin, bir hatta iki saniye zaman getireceği belirtilmişti.

Ancak günler ilerledikçe araçta bir şeylerin yanlış gittiği anlaşıldı ve Mercedes sezon başından bu yana tek bir galibiyet dahi alamadı.

Takım önce dalgalanma sorunu yaşıyordu fakat şimdi bu sorunu ortadan kaldırsa bile, araçta bir şeylerin galibiyet almalarına izin vermediği görülebiliyor.

Mercedes'ten Mike Elliott, 2022 aracının geliştirilmesinde yanlış giden ve W13'ün hız kaybetmesine neden olan şeyi bulduklarını söyledi.

Elliott'a göre bu sorun, sezon içerisinde çözülebilecek bir şey değil fakat 2023 aracında tamamen ortadan kaldırılacak.

Elliott, "Geçen yıl aracı geliştirirken bir hata yaptık ve bu sorun aracın hızını büyük oranda etkiledi."

"Aynı zamanda bu sorun nedeniyle farklı pist türlerinde istikrarlı şekilde performans sergileyemedik."

"Takım bu hata ve bunu nasıl düzeltebileceğimiz konusunda çok şey öğrendi. Bu yüzden artık yavaş yavaş ilerleme kaydediyoruz."

"Şu anda hatayı tam olarak düzeltme imkanımız yok ama kışın mutlaka yapacağız." dedi.

Mercedes, 2023 yılında sıfır sidepod konseptini bırakıp bırakmama konusunda kararsız.

 
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