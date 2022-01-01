Mercedes, 2022 aracına dair ipucu yayınladı

Alman üretici, 2021 sezonunda takımlar şampiyonluğu kazanmasına rağmen, 2014'teki turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez pilotlar şampiyonluğunu alamamıştı.

Takım, şampiyonluk mücadelesine rağmen yılın özellikle ikinci yarısına aero güncelleme getirmedi ve kaynaklarının belli bir kısmını 2022'ye aktardı.

Geçen ayın sonunda 2022 motorunu ilk kez alıştıran Mercedes, bugün de yeni araca dair bir ipucu verdi.

Mercedes'in yayınladığı görselde 2022 aracı yer alıyor ancak bunun sadece bir çizim mi olduğu yoksa gerçek W13 mü olduğu bilinmiyor.

İşte o paylaşım: