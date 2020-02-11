Mercedes: "2021'e geç odaklanmak, yarım saniye geriye düşürebilir"

2021 Formula 1 sezonu için planlanan yeni Formula 1 kurallarının gelişiyle birlikte takımların 2020 aracını geliştirmek ve yeni 2021 aracı üzerinde çalışmak arasında bir kaynak dengelemesi yapması gerekiyor.

Durum, 2021 yılında bütçe sınırının gelmesiyle daha da karmaşık olacak, çünkü takımlar sadece 2020 yılında istedikleri kadar para harcayabilecekler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, tüm bunlar göz önüne alındığında 2020 yılındaki çalışmalarla baş edebilmenin, 2020 ve 2021 şampiyonlukları için kilit önem taşıyacağını söyledi.

INEOS ile yaptıkları lansman etkinliğinde konuşan Wolff, "Bu yılki şampiyona, iki yıllık bir şampiyona. Bu, sadece mevcut kuralların kapsamında olan 2020 sezonunu etkilemiyor."

"2021 yılında o kadar büyük kural değişiklikleri var ki, kaynak dağılımını dengelemek, kaynağınızın ne kadarını 2021 aracına aktardığınız son derece önemli olacak."

“Açıkçası, öğrenme ve gelişim süreci başlangıçta çok büyük olacak. Eğer yanlış anlarsanız ve aylarca geride kalırsanız, yarım saniye geride kalabilirsiniz. Ve bu, iki kural değişikliğiyle geçmişte benimsediğimiz bir mücadele ve bunu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Mercedes arka arkaya altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu kazansa da Wolff, motivasyon seviyesinin eskisi kadar yüksek olduğunu söylüyor.

"Her yıl doğru hedefleri belirlemeye çalışıyoruz. Bunlar organizasyon boyunca anlaşılabilir ve açık olmalı."

"Bence bir amaç sahibi olmak çok önemli ve organizasyon içinde motivasyon ve azim eksikliği görmüyorum."

"Kaybetmenin acısı çok daha yoğun ve kazanmanın mutluluğundan çok daha uzun sürüyor. Bu bizi güçlü kılan şey. Kaybetmek hakkındaki düşünceler, önceki başarılarınızı unutmamızı sağlıyor."

“Geçen yılki sonuçlar bize 2020 şampiyonası için herhangi bir avantaj vermiyor. Bu nedenle, tüm tur zamanları, tüm puanlar sıfırlanıyor ve yine bir başka zorlukla karşı karşıya kalıyoruz."

"Bir bakıma altı dünya şampiyonluğunun rekor olmasının bir sebebi var, çünkü çok zor ve biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak istiyoruz."