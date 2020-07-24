Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

paylaşım
yorumlar
Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 11:01

Mercedes, 2021’de yasaklanacak olmasına rağmen DAS sistemini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Mercedes’in ilk kez Şubat ayındaki sezon öncesi testlerinde kullandığı DAS sistemi, padokta büyük yankı uyandırmıştı.

Bu sistem, sürücülerin direksiyonu çekerek ve iterek toe açısını değiştirmelerini sağlıyor.

Red Bull, sezonun ilk yarışı Avusturya’da bu sistemin teknik yasallığı konusunda bir protesto yaptı ancak FIA, bunun kurallar dahilinde olduğunu belirtti.

Ancak DAS 2021 itibariyle yasak olacak ve bundan ötürü diğer takımlar, kısıtlı zaman olması ve çok fazla iş gerektirmesi sebebiyle bu sistemin kendi versiyonlarını üretmemeyi tercih ettiler.

Ancak Mercedes, gelecek olan yasağa rağmen DAS hakkında yeni şeyler öğrenmeyi durdurmayı planlamıyor ve yasaklanacağı zamana kadar bunu geliştirmeyi düşünüyor.

Takımın DAS hakkındaki planları sorulduğunda Mercedes teknik direktörü James Allison, “Bunun bizim için hâlâ çok yeni bir sistem olduğunu düşünüyorum.”

“Tam olarak, bundan en çok nerede ve ne zaman faydalanabileceğimiz, bizim için bir keşif yolculuğu olmaya devam ediyor.”

“Bunu geliştirme tarzımız, sezon boyunca açık olacak.”

“Yani bu defter kapanmadı ve eğer bunu önümüzdeki yarışlarda öğrenirsek, bundan daha fazlasını almayı umuyoruz.” dedi.

 

DAS, 2020 sezonunun ilk bölümünde Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından sıralama turlarında ve güvenlik aracı pistten ayrılmadan önce lastikleri ısıtmak için kullandı.

Mercedes, sezonun ilk üç yarışını domine ederken Red Bull ve Ferrari açık şekilde geride kaldı. Bununla beraber Alman üretici, art arda yedinci sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu kovalıyor.

Hamilton’ın Macaristan’daki galibiyeti sonrasında konuşan takım patronu Toto Wolff, Mercedes’in başarısını açıklayabilecek “sadece tek bir şey” olmadığını söyledi.

Wolff, “Bu, birçok noktanın bir araya gelmesiyle oldu.”

“Bu, doğru kaynaklara yapılan bir yatırım. Bu, araştırma ve geliştirmemizden çıkarabileceğimiz yenilik miktarı.”

“Temek olarak bu, sorumlu olan insanlara bağlı. Yıllar boyunca, gelen her nesil, sorumluluk ve hesap verilebilirlik aldı ve takımın performansının üstüne koydu.”

“Bu sadece mühendislik tarafında değil, her bir alanda böyle oldu. Pazarlama, iletişim, sosyal medya, sponsorluk… Ve bu, takımı daha başarılı hale getiren şey oldu.”

“Yine de, en iyi olduğumuzu düşünmemeliyiz. Çünkü hızlı şekilde kaybetmeye başlarsınız.” dedi.

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
46dk

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
1s

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"

Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu
2s

Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

Son Haberler

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
F1 Formula 1 / Son dakika
46dk

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
F1 Formula 1 / Nostalji
1s

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

46dk
2
Formula 1

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

3s
3
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

1s
4
Formula 1

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"

5
MotoGP

Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider

2s

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
F1

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
F1

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!
F1

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"
F1

Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"

AlphaTauri, şanzıman sorununu çözmeye çalışıyor
F1

AlphaTauri, şanzıman sorununu çözmeye çalışıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.