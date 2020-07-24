Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

Mercedes’in ilk kez Şubat ayındaki sezon öncesi testlerinde kullandığı DAS sistemi, padokta büyük yankı uyandırmıştı.

Bu sistem, sürücülerin direksiyonu çekerek ve iterek toe açısını değiştirmelerini sağlıyor.

Red Bull, sezonun ilk yarışı Avusturya’da bu sistemin teknik yasallığı konusunda bir protesto yaptı ancak FIA, bunun kurallar dahilinde olduğunu belirtti.

Ancak DAS 2021 itibariyle yasak olacak ve bundan ötürü diğer takımlar, kısıtlı zaman olması ve çok fazla iş gerektirmesi sebebiyle bu sistemin kendi versiyonlarını üretmemeyi tercih ettiler.

Ancak Mercedes, gelecek olan yasağa rağmen DAS hakkında yeni şeyler öğrenmeyi durdurmayı planlamıyor ve yasaklanacağı zamana kadar bunu geliştirmeyi düşünüyor.

Takımın DAS hakkındaki planları sorulduğunda Mercedes teknik direktörü James Allison, “Bunun bizim için hâlâ çok yeni bir sistem olduğunu düşünüyorum.”

“Tam olarak, bundan en çok nerede ve ne zaman faydalanabileceğimiz, bizim için bir keşif yolculuğu olmaya devam ediyor.”

“Bunu geliştirme tarzımız, sezon boyunca açık olacak.”

“Yani bu defter kapanmadı ve eğer bunu önümüzdeki yarışlarda öğrenirsek, bundan daha fazlasını almayı umuyoruz.” dedi.

DAS, 2020 sezonunun ilk bölümünde Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından sıralama turlarında ve güvenlik aracı pistten ayrılmadan önce lastikleri ısıtmak için kullandı.

Mercedes, sezonun ilk üç yarışını domine ederken Red Bull ve Ferrari açık şekilde geride kaldı. Bununla beraber Alman üretici, art arda yedinci sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu kovalıyor.

Hamilton’ın Macaristan’daki galibiyeti sonrasında konuşan takım patronu Toto Wolff, Mercedes’in başarısını açıklayabilecek “sadece tek bir şey” olmadığını söyledi.

Wolff, “Bu, birçok noktanın bir araya gelmesiyle oldu.”

“Bu, doğru kaynaklara yapılan bir yatırım. Bu, araştırma ve geliştirmemizden çıkarabileceğimiz yenilik miktarı.”

“Temek olarak bu, sorumlu olan insanlara bağlı. Yıllar boyunca, gelen her nesil, sorumluluk ve hesap verilebilirlik aldı ve takımın performansının üstüne koydu.”

“Bu sadece mühendislik tarafında değil, her bir alanda böyle oldu. Pazarlama, iletişim, sosyal medya, sponsorluk… Ve bu, takımı daha başarılı hale getiren şey oldu.”

“Yine de, en iyi olduğumuzu düşünmemeliyiz. Çünkü hızlı şekilde kaybetmeye başlarsınız.” dedi.