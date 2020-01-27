Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
275 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
289 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
303 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

paylaşım
yorumlar
Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir
27 Oca 2020 16:55

Son çıkan haberlere göre Mercedes, 2021 yılında genç yeteneği George Russell'la mücadele etmeyi gözden geçiriyor.

George Russell, motor sporlarındaki en gelecek vadeden pilotlardan birisi olarak görülüyor ve 2014'te BRDC Formula 4 Şampiyonası'nı kazanırken, 2017'de GP3 ve 2018'de Formula 2'yi kazandı.

Ayrıca 2015 yılından bu yana yarıştığı her seride zafer almayı da başardı.

Mercedes2in genç sürücü akademisinde yer alan Russell, 2019'da Williams'la Formula 1'e adım attı ve sezonu puan alamayan tek sürücü olarak noktaladı. Ancak takım arkadaşı Robert Kubica'yı sıralama turlarında 21'e 0 yenerek önemli bir başarı elde etti.

Son haftalarda Ferrari'nin Charles Leclerc'le uzun vadeli bir anlaşma imzaladığı duyurulurken, Max Verstappen'in de Red Bull'la yine uzun vadeli bir anlaşma yaptığı açıklandı.Bu iki pilot sırasıyla 2024 ve 2023 sonuna mevcut takımlarında kalacaklar.

Şimdi ise Mercedes'in aynı şeyi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

FormulaPassion.it'in haberine göre George Russell, 2021 için Mercedes'te yarışmaya yakın.

Haberde Mercedes'in Russell'ı desteklemeye karar verdiği ve Valtteri Bottas'ın yerini alacağına yer verildi.

Bunun Lewis Hamilton'ı nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak Alman ekiple yaptığı sözleşme görüşmelerinin sekteye uğradığı yönünde iddialar var.

Bununla birlikte haberde Hamilton'ın da takımda kalacağına yer verildi.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, büyük takımların tamamında en az bir tane genç sürücü olacak.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı

Önceki haber

Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Verstappen-Red Bull anlaşması Mercedes'in Hamilton planını bozdu"

2
Formula 1

Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı

2s
3
Formula 1

Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

13dk
4
Formula 1

Verstappen: "Hamilton son yıllarda en iyi takım arkadaşına sahip değildi"

5
Formula 1

Turrini: "Vettel, Leclerc'le denge yakalayabilirse Ferrari'de kalabilir"

Son Videolar

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

07:02
Formula 1

"Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:19
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber 11:13
Formula 1

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber

07:39
Formula 1

"F1, kadınları 'dikkat çekmek için' kullanıyor" - 19 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir
F1

Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı
F1

Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı

Horner: “Albon, Verstappen ile aynı özellikleri taşıyor”
F1

Horner: “Albon, Verstappen ile aynı özellikleri taşıyor”

Magnussen: "Haas, Williams ve McLaren'ın girdiği olumsuz sarmaldan kaçınabilir"
F1

Magnussen: "Haas, Williams ve McLaren'ın girdiği olumsuz sarmaldan kaçınabilir"

Gasly, “saçma” iddiaların aksini kanıtlamak zorunda olduğunu hissetmiş
F1

Gasly, “saçma” iddiaların aksini kanıtlamak zorunda olduğunu hissetmiş

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.