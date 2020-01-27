Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

George Russell, motor sporlarındaki en gelecek vadeden pilotlardan birisi olarak görülüyor ve 2014'te BRDC Formula 4 Şampiyonası'nı kazanırken, 2017'de GP3 ve 2018'de Formula 2'yi kazandı.

Ayrıca 2015 yılından bu yana yarıştığı her seride zafer almayı da başardı.

Mercedes2in genç sürücü akademisinde yer alan Russell, 2019'da Williams'la Formula 1'e adım attı ve sezonu puan alamayan tek sürücü olarak noktaladı. Ancak takım arkadaşı Robert Kubica'yı sıralama turlarında 21'e 0 yenerek önemli bir başarı elde etti.

Son haftalarda Ferrari'nin Charles Leclerc'le uzun vadeli bir anlaşma imzaladığı duyurulurken, Max Verstappen'in de Red Bull'la yine uzun vadeli bir anlaşma yaptığı açıklandı.Bu iki pilot sırasıyla 2024 ve 2023 sonuna mevcut takımlarında kalacaklar.

Şimdi ise Mercedes'in aynı şeyi yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

FormulaPassion.it'in haberine göre George Russell, 2021 için Mercedes'te yarışmaya yakın.

Haberde Mercedes'in Russell'ı desteklemeye karar verdiği ve Valtteri Bottas'ın yerini alacağına yer verildi.

Bunun Lewis Hamilton'ı nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak Alman ekiple yaptığı sözleşme görüşmelerinin sekteye uğradığı yönünde iddialar var.

Bununla birlikte haberde Hamilton'ın da takımda kalacağına yer verildi.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, büyük takımların tamamında en az bir tane genç sürücü olacak.

Çeviri: İnci Beğen