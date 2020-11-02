Mercedes, 2021'de de siyah renk düzeniyle yarışmayı planlıyor

Mercedes, bu yıl ırkçılık karşıtı çeşitli hareketleri desteklemek amacıyla siyah renk düzenine geçiş yapmıştı.

Pek çok taraftar bu renk düzenini beğendi ve mevut renk düzeninin estetik açıdan başarılı olduğu düşünülüyor.

Gelecek yıl kurallar aynı kalacak ve araçlar büyük oranda bu yılki araçlara benzeyecek. Renk düzenlerinin de yine bu yılla aynı olması bekleniyor.

Imola yarışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toto Wolff, Mercedes'in gelecek yıl da aynı renk düzeniyle yarışmayı planladığını belirtti.

Wolff, “2021'de siyah renk düzeniyle yarışmaya devam edeceğiz. Bu renk fevkalade görünüyor."

"2022'de kurallar önemli ölçüde değişecek ve hem sahip olduğumuz mirası hem de Gümüş Oklar'ın tarihini korumak istiyoruz."

"Ancak ırkçılık karşıtlığı konusu bizim için çok önemli olmaya devam edecek." dedi.