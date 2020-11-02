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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021'de de siyah renk düzeniyle yarışmayı planlıyor

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Mercedes, 2021'de de siyah renk düzeniyle yarışmayı planlıyor
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, gelecek yıl da siyah renk düzeniyle yarışmayı planladıklarını doğruladı.

Mercedes, bu yıl ırkçılık karşıtı çeşitli hareketleri desteklemek amacıyla siyah renk düzenine geçiş yapmıştı.

Pek çok taraftar bu renk düzenini beğendi ve mevut renk düzeninin estetik açıdan başarılı olduğu düşünülüyor.

Gelecek yıl kurallar aynı kalacak ve araçlar büyük oranda bu yılki araçlara benzeyecek. Renk düzenlerinin de yine bu yılla aynı olması bekleniyor.

Imola yarışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toto Wolff, Mercedes'in gelecek yıl da aynı renk düzeniyle yarışmayı planladığını belirtti.

Wolff, “2021'de siyah renk düzeniyle yarışmaya  devam edeceğiz. Bu renk fevkalade görünüyor."

"2022'de kurallar önemli ölçüde değişecek ve hem sahip olduğumuz mirası hem de Gümüş Oklar'ın tarihini korumak istiyoruz."

"Ancak ırkçılık karşıtlığı konusu bizim için çok önemli olmaya devam edecek." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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