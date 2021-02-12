Mercedes, 2021 motorunda sorunlar yaşıyormuş!

Alman araç üreticisi, F1'de üst üste sekizinci çifte şampiyonluğunun peşinde ve turbo hibrit döneminin tamamında yenilmez statüsünü korudu.

Ancak 2021 sezonu için yapılan çalışmalar başladığında motor şefi Hywel Thomas, an itibariyle sezon başı sorunları yaşadıklarını açıkladı.

Mercedes tarafından yayınlanan videoda şunlar söylendi: "Güç ünitelerinde bir takım sorunlara sahibiz. Biliyoruz ki ortada sorunlar var, ancak bunları düzeltmek için pek çok planı bir araya getirdik. Umuyoruz ki ilk yarış öncesinde her şey hazır olacak."

Alman üretici, sezon öncesi hazırlıklarında zorluklarla karşılaşmaya yabancı bir takım değil. 12 ay önce takımın o zamanki motor şefi Andy Cowell, takımın yeni sezon için yaptığı hazırlıklarda sorunlar yaşadığını söylemişti.

Testlerde bir takım dayanıklılık sorunları yaşasa da takım, sezon başlangıcının Temmuz ayına ertelenmesiyle beraber tüm bu sorunların önüne geçmeyi başarmıştı.

Mercedes an itibariyle 2021 motorlarını üretmeye devam ediyor ve güç ünitelerinin ilk partisini müşteri takımlara iletti.

Her ne kadar şu anda motorlar üzerinde dayanıklılık testi yapılıyor olsa da, dinamometre kullanımına kısıtlama getirilmesi işleri zorlaştırdı.

Buna ek olarak, sezon içerisinde güç ünitesi ayarlamalarını ortadan kaldıran motor tanıtma kuralları sebebiyle her şey, sezonun açılış yarışı olan Bahreyn GP'si öncesinde çözülmeli.

Thomas şunları söyledi: "Bu sene karşımıza bir takım engeller çıktı. Kuralların değişikliğine müdahale etmemizin gerektiği ilk kış arası oldu, ki bu da dinamometre üzerinde yapılan deneme saatlerini kısıtladı."

"Bu da demek oluyor ki her dinamometre çalıştırdığımızda tam verim almalıyız ve tamamen yaratıcı olmalıyız, böylece dinamometrede geçirdiğimiz her saatte güç ünitesinin performansı ve dayanıklılığı konusunda daha fazla bilgi alabilelim."

"Aynı zamanda tüm sezon için tek bir güncelleme hazırladığımız ilk kış arası bu oldu. Bu nedenle ilk yarışa giden güç ünitesine, elde ettiğimiz tüm performansı koymamız lazım; daha önceki sezonlarda bu performansı sene içerisinde farklı paketlere, yeni güç ünitelerine yerleştirerek tanıtabiliyorduk."

"Bu zorlukla beraber ilk yarışa her şeyi tamamlamamız gerekiyor ve motorumuzun tamamen dayanıklı olduğundan emin olmamız gerekiyor."

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