Mercedes, 2021 için DAS’ı yasaklayan planı kabul etti

Koronavirüs pandemisi, F1’in dramatik değişiklikler yapmasına neden oldu ve takımlar, büyük kural değişikliklerinin 2022’ye ertelenmesini kabul ettiler.

Bu, izin verilen bazı aerodinamik düzenlemelerle birlikte takımların gelecek sene de mevcut şasileri kullanacağı anlamına geliyor.

2021 için mevcut kuralları koruma hamlesi, Mercedes’in DAS sisteminden elde edeceği avantajı koruması anlamına gelebilirdi.

Ancak Alman üretici, bu sistemi yasaklayan kural değişikliği konusunda diğer takımlar ve FIA ile anlaşmaya vardı.

FIA tarafından onaylanan ve değişiklik yapılan 2021 Teknik Yönetmelikleri’nin yeni 10.4.2 maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Yön verilen tekerleklerin yeniden aynı hizaya getirilmesi, tek bir direksiyonun tek bir eksen etrafında döndürülmesi tekdüze bir işlevle eşsiz şekilde tanımlandırılmalı.”

“Buna ek olarak, direksiyon sistemine bağlı olan süspansiyon elemanlarının iç bağlantı noktaları, belli bir mesafede kalmalı ve sadece araç merkezi düzlemine normal yönde çevrilebilir.”

Yeni dönemdeki kurallarda zaten yasak olacak olan bu sistem hakkında Mercedes’in rakipleri, bunun üzerinde harcama yapma konusunda şüphelilerdi.

DAS’ın 2021’de olmayacağından emin olmak için verilen karar, takımların bu konuda kendi sistemlerini geliştirmek için para harcama savaşına girmemelerini sağlayacak.