Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2017'de takıma katıldığından bu yana hep bir yıllık anlaşma imzalıyordu ve hep sezon sonunda koltuğu için bir başka pilotun ismi geçiyordu. Ağustos ayında 31 yaşına girecek olan Bottas'ın sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve Mercedes, gelecek yıl da kendisini takımda tutma kararı aldı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, bu yıla çok güçlü başlayan Bottas'ın sözleşmesinin dördüncü kez uzatılacağını öğrendi.

Sezon başında koltuk için ana aday George Russell'dı ve Mercedes, yeni dönemde genç pilotla yarışmayı düşünüyordu. Ancak şartlar değişti ve durum, Mercedes'i Fin pilotla yeni sözleşme imzalamaya itti.

Takım içerisinde çok büyük bir desteğe sahip olan Fin pilot, böylelikle en az bir yıl daha Mercedes'le devam etmiş olacak.

Renault, Bottas için Mercedes dışındaki tek seçenekti ve onlar da Alonso ile sözleşme imzaladılar. Mercedes de Bottas'ın kariyerinin bu şekilde bitmesini istememiş gibi görünüyor. Sonuç olarak George Russell'ı gelecek yıl da Williams'ta tutma riskini aldılar.

George Russell'ın gelecek yıl için de Williams'la sözleşmesi bulunuyor ve Mercedes kokpiti için en az bir yıl daha beklemesi gerekecek.