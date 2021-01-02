Mercedes, 2021 güç ünitesiyle daha şimdiden 25 beygirden fazla güç kazandı

İspanyol AS gazetesi, geçtiğimiz günlerde Mercedes'ten oldukça iyi haberler geldiğini ve 2021'e yönelik yapılan çalışmaların çok iyi gittiğini iddia etmişti.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları da benzer bilgiler edindiler.

Buna göre 2020 güç ünitesinde önemli bir ilerleme kaydeden Mercedes, sahip olduğu avantaja rağmen boş durmuyor ve 2021 güç ünitesini daha da geliştirmeye çalışıyor.

Tezgah testleri sonunda elde edilen verilere göre, 2021 güç ünitesinde daha şimdiden 25 beygirden fazla güç bulundu.

Mercedes, geçen yıl devasa bir adım atarak yeniden güç ünitesi tarafında en güçlü motor tedarikçisi konumuna gelmişti. Ancak dayanıklılık sorunları zaman zaman başlarını ağrıtmıştı.

Mercedes, yeni güç ünitesinde temelde içten yanmalı motora odaklandı ve ayrıca uzun süredir üzerinde çalışılan "yenilikçi" malzemeler de kullandı. Gelişimin kaydedildiği alan da tam olarak burası.

Andy Cowell'in ayrılığı sonrası motor departmanının başına geçen Hywel Thomas, 2017'nin sonunda Ferrari'den ayrılan ve 2018'in Nisan ayından bu yana Mercedes'te çalışan eski Ferrari motor şefi Lorenzo Sassi'ye oldukça güveniyor.

Aslında Sassi, yeni içten yanmalı motorun baş tasarımcısı konumunda yer alıyor ve genel olarak Thomas'tan sonra motor tarafında en yetkili ikinci isim olduğu konuşuluyor.

Sassi, Ferrari'de çalıştığı dönemde James Allison tarafından epey takdir ediliyordu. Allison'dan kısa bir süre sonra o da Mercedes'e geçti.