Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
285 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Ekleyen:
, Editör

Son yedi yıla damga vuran Mercedes AMG Petronas F1 Takımı, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni W12 aracının örtüsünü kaldırdı.

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

2010 yılında spora fabrika takımı olarak dönen Mercedes, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu. Takım bu süre içerisinde yedi pilotlar ve yedi takımlar şampiyonluğu olmak üzere 14 şampiyonluk elde etti.

Bu süreçte pilotlar şampiyonluğunun altısını Lewis Hamilton kazanırken, 2016'da Nico Rosberg şampiyon oldu.

Takım bu yıl yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'la yarışmaya devam edecek ve yanında, son dört yılda olduğu gibi yine Valtteri Bottas olacak.

W12'yi geçtiğimiz haftalarda çalıştıran ve son günlerde yeni araca dair detaylar paylaşan Mercedes, yeni aracını ilk kez bugün tanıttı.

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

Takım geçen yıl ırkçılığa karşı durmak amacıyla aracını siyah renge boyamıştı ve bu yıl da aynı renk kullanılmaya devam edecek. Buna karşılık aracın renk düzeninde ufak değişiklikler yaşandı.

Takımın üç hissedarından birisi olan INEOS'un logosu, hava girişinin yanlarında yer almaya devam ediyor. Ayrıca ön ve arka kanatta da yine INEOS logoları var.

Araçta Petronas mavisine daha fazla yer verilirken, son yıllarda aracın arka tarafında yer alan Mercedes yıldızlarının yerini AMG logoları aldı.

Geçen yıl DAS sistemine sahip olan Mercedes, kurallar gereği bu yıl bu sistemi kullanamayacak ve ayrıca kurallar değiştiği için aracın taban kısmında epey değişiklik yapılmış gibi görünüyor.

Mercedes ayrıca bu sezon takımın yedek pilotlarının Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries olacağını açıkladı.

İlginizi çekebilir:

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Önceki haber

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

25 dk
2
Formula 1

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

1s
3
Formula 1

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

1s
4
Formula 1

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

16s
5
Formula 1

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

1g
Son Haberler
Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
F1

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

25dk
AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
F1

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

1s
Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
F1

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

1s
Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor
F1

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

2s
Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"
F1

Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"

2s
Son Videolar
Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
12s

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
13s

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"

More from
Lewis Hamilton
Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
GENEL / Son dakika

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

"Hamilton, F1 öncesinde bile kalitesini ortaya koydu"
Formula 1 / Son dakika

"Hamilton, F1 öncesinde bile kalitesini ortaya koydu"

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"

More from
Mercedes
Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi
Formula E / Son dakika

Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
Formula E / Son dakika

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Fiziksel olarak lansmanda olup olmamam sorun değil"

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

Son Haberler

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
F1 Formula 1 / Analiz

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1'de lansman heyecanı Mercedes ve Alpine ile devam ediyor

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.