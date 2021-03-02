Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

2010 yılında spora fabrika takımı olarak dönen Mercedes, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu. Takım bu süre içerisinde yedi pilotlar ve yedi takımlar şampiyonluğu olmak üzere 14 şampiyonluk elde etti.

Bu süreçte pilotlar şampiyonluğunun altısını Lewis Hamilton kazanırken, 2016'da Nico Rosberg şampiyon oldu.

Takım bu yıl yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'la yarışmaya devam edecek ve yanında, son dört yılda olduğu gibi yine Valtteri Bottas olacak.

W12'yi geçtiğimiz haftalarda çalıştıran ve son günlerde yeni araca dair detaylar paylaşan Mercedes, yeni aracını ilk kez bugün tanıttı.

Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Daimler AG

Takım geçen yıl ırkçılığa karşı durmak amacıyla aracını siyah renge boyamıştı ve bu yıl da aynı renk kullanılmaya devam edecek. Buna karşılık aracın renk düzeninde ufak değişiklikler yaşandı.

Takımın üç hissedarından birisi olan INEOS'un logosu, hava girişinin yanlarında yer almaya devam ediyor. Ayrıca ön ve arka kanatta da yine INEOS logoları var.

Araçta Petronas mavisine daha fazla yer verilirken, son yıllarda aracın arka tarafında yer alan Mercedes yıldızlarının yerini AMG logoları aldı.

Geçen yıl DAS sistemine sahip olan Mercedes, kurallar gereği bu yıl bu sistemi kullanamayacak ve ayrıca kurallar değiştiği için aracın taban kısmında epey değişiklik yapılmış gibi görünüyor.

Mercedes ayrıca bu sezon takımın yedek pilotlarının Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries olacağını açıkladı.

Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Daimler AG