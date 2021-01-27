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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2021 F1 araçları, 2019 seviyesinde olacak"

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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Mercedes'in Formula 1 Takım Patronu James Allison, 2021 F1 sezonundaki kural değişiklikleriyle 2021'in başında F1 araçlarının performansının 2019 seviyesinde olacağını düşünüyor.

Aliison, bu seneki kural değişiklikleri sonucu kaybettikleri yere basma gücünü rüzgar tünelinde ve CFD'de bulma sürecinin eğlenceli olduğunu söyledi.

FIA, Pirelli lastiklerinin artan yükler karşısında çok fazla baskıya kalıyor olması nedeniyle 2021 F1 araçlarında yere basma gücünü % 10 azaltacak değişikliklerde anlaşmıştı. Bu kapsamda özellikle tabanın arka kısmında ve difüzörde değişiklikler olacak.

Mercedes'in yayınladığı bir videoda konuşan Allison, "Bu sezon için geçen sene kurallarda dört büyük değişiklik yapıldı."

"İlki ve en önemlisi, tabanın arka tekerleklerin önüne gelen kısmında üçgen şeklinde kesik yapılması oldu. Buna ilk baktığınızda 'Çok büyük görünmüyor" diye düşünebilirsiniz ancak sadece orayı kendi başına düşünürseniz, araçtan tur başına 1 sn alabileceğini söyleyebiliriz."

"Ardından ilk değişikliğin peşinden 3 değişiklik daha yapıldı. Bunlardan ilki arka fren kanalı üzerinde yer alan kanatçıklardı. Onların uzunluğu birkaç milimetre azaltıldı ancak onlar da çok güçlü parçalardı. O değişiklikle araçta çok fazla performans kaybettik."

"Arka tarafta difüzörün altında yer alan dikey çitlerin uzunluğu da azaltıldı. Yani onlar yere kadar uzanamayacak ve eskiden olduğu gibi tabanın altını aerodinamik açıdan mühürleyemeyecekler. Yani onların daha yukarıda kırpılmasıyla bir miktar daha yere basma gücü kaybedilmiş oldu."

"Ve son olarak tabanın ön tarafına doğru yani bargeboard'lara doğru yaklaştığınızda, 2020 araçlarında o bölümde jaluziye benzer birçok kesikler ve boşluklar yer alıyordu. Bu kesikler yere basma gücü üreten aerodinamik özelliklerdi ve o kesikler de 2021'de kaldırıldı." dedi.

Allison, küçük gibi görünen bu 4 değişikliğin yere basma gücü seviyesini ciddi ölçüde azaltacağını söyledi.

Allison, "Bu dört etkinin birleşimi en saf haliyle yapacağı değişiklikle bizi 2019 performans seviyesine yakın bir noktaya götürecek."

"Bu kuralların belirlenmesinin ardından haftalardır ve aylardır mümkün olan en kısa sürede performansı telafi edebilme mücadelesi veriyoruz."

"Araçtaki performansı olabildiğince fazla artırabilmek amacıyla rüzgar tüneli ve CFD'de oldukça eğlenceli bir yolculuğu geride bıraktık."

Bu değişiklikler, Pirelli'nin 2019 lastiklerinin, 2021'de üçüncü sezonlarında da kullanılmasının beklenmesi nedeniyle araca getirildi.

Ancak işin sonunda bu sene, lastikleri daha dayanıklı yapma amacıyla gerçekleştirilen bir değişiklik vardı ve bu da takımlara, aralarında ön lastiklerde yapılan yan profil değişikliğinin de bulunduğu, yeni bir değişken ortaya koydu.

Yapıda yapılan bu değişikliklerle beraber 2021 lastikleri, 3 kilogram civarında daha ağır oldu.

Allison, "2020'de, bu yeni lastikleri ilk defa Portimao'da test ettik."

"Bu lastikleri sadece iki kez daha test edebilecektik, bunlar da Bahreyn'de ve sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de olacaktı."

"Bu da yeni bir lastikle çalışmak ve yeni bir sezona hazırlanmak için size çok bir fayda sağlamıyor çünkü bu lastikler; aracın nasıl çalışacağını, sizin aerodinamik platformu nasıl tasarlayacağınızı ve aracı nasıl ayarlamanız gerektiğini etkiliyor."

"Bu yüzden geçen seneki pistlerde lastik verilerini olabildiğince detaylı şekilde elden geçirmek ve Pirelli'nin bize sunduğu lastik verilerinden olabildiğince fazla verim alabilmek bizim için büyük bir zorluktu. Bu, getirilen yeni lastiklerin karakteristiğine göre aracı optimize etmekte bize büyük bir fayda sağlayacak." diyerek sözlerini tamamladı. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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