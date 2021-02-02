Mercedes, 2021 F1 aracının lansman tarihini duyurdu!

Takımlar 2021 sezonuna yaklaştıkça lansman tarihlerini açıklamaya başladılar. Yeni sezon normalden daha geç başlayacak ve bu da lansman tarihlerinin değişmesine neden oluyor.

Son yedi yılın şampiyonu Mercedes, 2021'de güçlü performansını devam ettirmek ve arka arkaya sekizinci şampiyonluğunu almak istiyor.

Takım bugün itibariyle yeni aracını 3 Mart'ta yapacağı lansmanla tanıtacağını duyurdu. Yeni aracın adı daha önce duyurulduğu üzere W12 olacak.

Bu, Alfa Romeo ve McLaren'dan yaklaşık 10 ila 15 gün daha geç lansman yapacakları anlamına geliyor.

McLaren yeni aracını 15 Şubat'ta, Alfa Romeo ise 22 Şubat'ta tanıtacağını açıklamıştı.

Böylelikle Mercedes, yeni aracının lansman tarihi açıklayan üçüncü Formula 1 ekibi oldu.

Alman üretici yeni sezonda siyah renk düzenini korumaya devam edecek.