Mercedes, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Son yedi yılda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes, 2021 yılında bu başarısını sürdürmek istiyor.

Alman ekip, yeni aracını 3 Mart'ta düzenleyeceği lansmanla tanıtacak ve ilk testten önce bir Shakedown testi yapmaları bekleniyor.

2021 aracını henüz çalıştırmayan birkaç ekipten bir tanesi olan Mercedes, bugün yeni motoru ilk kez çalıştırdığını doğruladı.

Takım, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı kısa videoda, yeni motorun sesini de paylaştı.

Takım geçen yıl, ırkçılığa karşı mücadele etmek amacıyla siyah renge geçiş yapmıştı ve bu yıl da aynı renk düzeniyle devam edecek.

Lewis Hamilton'ın yeni kontratı imzalamasının ardından takım, yeni sezonda Hamilton&Valtteri Bottas kadrosunu koruyacak.

İlk teste kadar Haas hariç tüm takımların yeni güç ünitesini çalıştırması bekleniyor. Haas ise, Ferrari personelinin karantinasız şekilde İngiltere'ye girememesinden ötürü yeni güç ünitesini ilk kez Bahreyn'de çalıştırabilecek.