Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"

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Mercedes'in toplam harcaması, COVID'in etkisinin azalmasıyla takvimin 17 yarıştan 22 yarışa uzatılmasına rağmen 2020'de 324,9 milyon sterlin iken geçen yıl 297,4 milyon sterline düştü.

Harcamadaki 27,4 milyon sterlinlik düşüş, ekibin yeni maliyet düşürme dönemine nasıl uyum sağladığını yansıtıyor.

Ayrıca, 2020'de 13 milyon sterlin olan kârın 2021'de 68,8 milyon sterline yükselmesine de katkıda bulundu.

Kâr artışındaki diğer kilit unsur, cirodaki artıştı; yani sponsorluk ve F1 para ödülü geliri 355,3 milyon sterlinden 383,3 milyon sterline çıktı.

Ana şirket Mercedes-Benz AG, ekibin ne kadar gelir elde ettiğini yansıtan finansal bir katkı yapmak zorunda kalmadı. Ancak Mercedes, yine de F1 takımının güç ünitelerini satın aldığı ayrı HPP organizasyonuna finansman sağlıyor.

Bütçe sınırının nasıl bir etkisi olduğunun bir başka göstergesi olarak, Mercedes-Benz Grand Prix'deki toplam personel sayısı 2021'de düştü. 2019'da 1016 olan personel sayısı 2020'de 1063'e yükselmişti, ancak bütçe sınırının etkisiyle 2021'de tekrar 1004'e düştü.

Bununla birlikte en önemli olan, tasarım ve mühendislikteki kişi sayısının düşüşüydü. Bu sayı, 2021'de 906'dan 831'e düşürüldü.

Mechanics work on the George Russell Mercedes W13 in the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu durum, ekibin bütçe sınırının izlenmesi ve yönetilmesiyle oluşturulan ekstra işlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için işe alınan fazladan insan kaynakları, hukuk ve muhasebe personeli tarafından desteklendi.

Wolff, bütçe sınırının 'acı verici' olduğunu, ancak nihayetinde organizasyon için gerekli olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "F1'de takımdaki maliyet merkezlerinin büyük kısmına bir harcama sınırı koyarak bütçemizi yeniden yapılandırmak zorunda kaldık, ne yazık ki aynı zamanda bütçe sınırına uyabilmek için insanları işten çıkarmamız gerekti."

"Özellikle buna gerek duymayan takımları duyduğunuzda, daha da acı verici oluyor."

"Çünkü en iyi performansı elde etmek için mühendislik harcamalarına ihtiyaç duyduğunuz bir spordaysanız, bu oldukça zor. Ama sürekli harcama sınırlarını belirlemiş olduk ve destek alanlarındaki maliyetleri arttırdık."

"Bütçe sınırı yeniden yapılanma açısından zorlu bir süreç oldu, finansal olarak iş modelini kârlı bir şirketten, %25 FVÖK [faiz ve vergi öncesi kazanç] marjı olan bir işletmeye dönüştürdü." dedi.

Wolff, şirketin yönetimindeki çalışan sayısının 2022'de daha da arttığını söyledi.

Ayrıca Wolff, daha önce kıdemli bir mühendisin iş adaylarıyla nasıl röportaj yaptığına dair bir örnek verdi.

Mercedes takım patronu, "İşe alma sürecini hayal edin. Geçmişte bir mühendis bir adayı işe alırdı veya adaylarla röportaj yapardı. Artık bunu karşılayamazsınız."

"Ama diğer bir şey, finansal olarak karşılayabilecek gücümüzün olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden insan kaynakları ile yeniden bağlantı kurmamız gerekiyor. Ancak insan kaynakları finans ile yeniden bağlantı kurduğunda, bize yılda 45.000 sterline mal olan başka bir yöneticiye ihtiyacımız olduğunu söyleyecek. Bunu karşılayabilir miyiz?" dedi.

Diğer üst düzey takımlar gibi Mercedes de ekipteki birçok kişiyi F1 dışı projelere gönderdi.

Wolff, "Uygulamalı olarak America's Cup'ımız var ve performans mühendisliği üzerine çeşitli projelerimiz var."

"Sektöre hizmet veren bir mühendislik butiği olmak istemiyoruz. Bu gerçekten rekorlarla ve nerede olmak istediğimizle alakalı bir durum." dedi.