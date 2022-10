Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"

Mercedes'in toplam harcaması, COVID'in etkisinin azalmasıyla takvimin 17 yarıştan 22 yarışa uzatılmasına rağmen 2020'de 324,9 milyon sterlin iken geçen yıl 297,4 milyon sterline düştü.

Harcamadaki 27,4 milyon sterlinlik düşüş, ekibin yeni maliyet düşürme dönemine nasıl uyum sağladığını yansıtıyor.

Ayrıca, 2020'de 13 milyon sterlin olan kârın 2021'de 68,8 milyon sterline yükselmesine de katkıda bulundu.

Kâr artışındaki diğer kilit unsur, cirodaki artıştı; yani sponsorluk ve F1 para ödülü geliri 355,3 milyon sterlinden 383,3 milyon sterline çıktı.

Ana şirket Mercedes-Benz AG, ekibin ne kadar gelir elde ettiğini yansıtan finansal bir katkı yapmak zorunda kalmadı. Ancak Mercedes, yine de F1 takımının güç ünitelerini satın aldığı ayrı HPP organizasyonuna finansman sağlıyor.

Bütçe sınırının nasıl bir etkisi olduğunun bir başka göstergesi olarak, Mercedes-Benz Grand Prix'deki toplam personel sayısı 2021'de düştü. 2019'da 1016 olan personel sayısı 2020'de 1063'e yükselmişti, ancak bütçe sınırının etkisiyle 2021'de tekrar 1004'e düştü.

Bununla birlikte en önemli olan, tasarım ve mühendislikteki kişi sayısının düşüşüydü. Bu sayı, 2021'de 906'dan 831'e düşürüldü.

Mechanics work on the George Russell Mercedes W13 in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images