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Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Mercedes, Niki Lauda'nın doğum gününde Mercedes W12'ye dair ufak bir detay paylaştı.
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Mercedes, Niki Lauda'nın hayatını kaybetmesinin ardından aracın arka tarafındaki Mercedes yıldızlarından bir tanesini kırmızıya boyamıştı.
Takım, Lauda'nın doğum gününde kırmızı yıldızla beraber 2021 F1 aracı W12'ye dair ufak bir detay paylaşmış oldu.
Takım, Lauda yıldızının sonsuza kadar Mercedes araçlarında yer alacağını duyurmuştu.
Araç daha önce açıkladığı üzere yine siyah renge sahip olacak ve INEOS'la olan anlaşmadan kaynaklı kırmızı bölümlere sahip olacağı tahmin ediliyor.
İşte o detay:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
paylaşım
yorumlar
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