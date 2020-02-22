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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020'nin ilk testinde motor sorunlarıyla karşılaşmış!

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Mercedes, 2020'nin ilk testinde motor sorunlarıyla karşılaşmış!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Şub 2020 18:21

Mercedes'in ilk Formula 1 testi oldukça iyi geçmiş görünebilir ancak bir kez motor değiştirmek zorunda kalmalarının ardından güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli görünüyorlar.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, genel olarak testlerin en hızlısı gibi gözüktüler ve yeni W11'leri de piste çıkar çıkmaz çok iyi bir görüntü çizdi. Diğer tarafta Ferrari, düşük seviyede bir başlangıç yaptı ve Sebastian Vettel de cuma sabahında bir motor problemi yaşadı.

İşler Mercedes için sorunsuz geçiyormuş gibi görünse de, Motorsport.com testin ikinci gününde Bottas'ın durmasına neden olan sorunların normalde anlatılandan daha farklı olduğunu öğrendi. Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Mercedes güç ünitesinin kendisinde sorun ortaya çıktı ve değiştirilmesi gerekiyordu.

Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, kışın motorda bazı sorunlar bulduklarını kabul etmişti.

Cowell, “Brixworth’te tüm güç ünitesinde gelişim yapılıyor; ERS tarafında, içten yanmalı motor tarafında… Her şeyi bir araya getirirken, her zamanki gibi birkaç küçük sorunla savaşıyoruz.”

“Bundan dolayı doğru versiyonu oluşturmak, bunu uzun süre test etmek ve sonrasında araçlarında çalıştırmaları için güç ünitelerini takımlara göndermek için çok fazla iş var, ki zaten çalıştırılan bir tane motor gördünüz!” demişti.

Williams'ın çaylak pilotu Nicholas Latifi, Mercedes güç ünitesindeki sorun nedeniyle cuma günü vakit kaybetmişti.

Ferrari ve Mercedes gibi Honda da Alex Albon'un güç ünitesindeki bir sorundan ötürü ihtiyatlı bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve yeni bir motora geçti. Ancak Japon üretici, bu güç ünitesine kontrollerden geçirdi ve testin son gününde yeniden bu motor kullanıldı.

Üretici başına kat edilen mesafeye bakıldığında, Honda teste etkileyici bir başlangıç ​​yapmış gibi görünüyor.

Güç ünitelerinin tamamladığı turlar:

Güç ünitesi (takım) 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Takım başına ortalama

GP mesafesi

 
 Mercedes
(Mercedes/Racing Point/
Williams)		 417 444 326 1,187 396 17.98
 Ferrari
(Ferrari/Haas/Alfa Romeo)		 374 414 304 1,092 364 16.55
 Honda
(Red Bull/AlphaTauri)		 284 281 290 855 427.5 12.95
 Renault
(Renault/McLaren)		 279 230 294 803 401.5 12.17

F1 takımları tüm sezon boyunca üç motor kullanabiliyor, bu da her bir güç ünitesinin binlerce kilometre tamamlaması anlamına geliyor.

Motorsport.com, geçen yıl  Abu Dabi Grand Prix'de sezon tamamlanırken Hamilton'ın her bir üniteyi ne kadar uzun süre kullandığını öğrenmişti.

Ünite

Toplam mesafe

İçten Yanmalı Motor

5,578km

Turbo

5,578km

MGU-H

5,578km

MGU-K

7,281km

Kontrol elektroniği

12,966km

Enerji depolama

8,164km
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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