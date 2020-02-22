Mercedes, 2020'nin ilk testinde motor sorunlarıyla karşılaşmış!

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, genel olarak testlerin en hızlısı gibi gözüktüler ve yeni W11'leri de piste çıkar çıkmaz çok iyi bir görüntü çizdi. Diğer tarafta Ferrari, düşük seviyede bir başlangıç yaptı ve Sebastian Vettel de cuma sabahında bir motor problemi yaşadı.

İşler Mercedes için sorunsuz geçiyormuş gibi görünse de, Motorsport.com testin ikinci gününde Bottas'ın durmasına neden olan sorunların normalde anlatılandan daha farklı olduğunu öğrendi. Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Mercedes güç ünitesinin kendisinde sorun ortaya çıktı ve değiştirilmesi gerekiyordu.

Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, kışın motorda bazı sorunlar bulduklarını kabul etmişti.

Cowell, “Brixworth’te tüm güç ünitesinde gelişim yapılıyor; ERS tarafında, içten yanmalı motor tarafında… Her şeyi bir araya getirirken, her zamanki gibi birkaç küçük sorunla savaşıyoruz.”

“Bundan dolayı doğru versiyonu oluşturmak, bunu uzun süre test etmek ve sonrasında araçlarında çalıştırmaları için güç ünitelerini takımlara göndermek için çok fazla iş var, ki zaten çalıştırılan bir tane motor gördünüz!” demişti.

Williams'ın çaylak pilotu Nicholas Latifi, Mercedes güç ünitesindeki sorun nedeniyle cuma günü vakit kaybetmişti.

Ferrari ve Mercedes gibi Honda da Alex Albon'un güç ünitesindeki bir sorundan ötürü ihtiyatlı bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve yeni bir motora geçti. Ancak Japon üretici, bu güç ünitesine kontrollerden geçirdi ve testin son gününde yeniden bu motor kullanıldı.

Üretici başına kat edilen mesafeye bakıldığında, Honda teste etkileyici bir başlangıç ​​yapmış gibi görünüyor.

Güç ünitelerinin tamamladığı turlar:

Güç ünitesi (takım) 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Takım başına ortalama GP mesafesi Mercedes

(Mercedes/Racing Point/

Williams) 417 444 326 1,187 396 17.98 Ferrari

(Ferrari/Haas/Alfa Romeo) 374 414 304 1,092 364 16.55 Honda

(Red Bull/AlphaTauri) 284 281 290 855 427.5 12.95 Renault

(Renault/McLaren) 279 230 294 803 401.5 12.17

F1 takımları tüm sezon boyunca üç motor kullanabiliyor, bu da her bir güç ünitesinin binlerce kilometre tamamlaması anlamına geliyor.

Motorsport.com, geçen yıl Abu Dabi Grand Prix'de sezon tamamlanırken Hamilton'ın her bir üniteyi ne kadar uzun süre kullandığını öğrenmişti.