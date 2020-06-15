Mercedes, 2020'de yedek pilotlarını Racing Point'le de paylaşacak

RaceFans'in özel haberine göre Mercedes, 2020'deki yedek pilotları Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez'i McLaren'la paylaşma kararı almıştı.

Yani ihtiyaç duyması halinde McLaren, bu iki pilottan bir tanesini hafta sonunda kullanabilecekti.

RaceFans'in özel haberine göre Mercedes'in aynı şeyi Racing Point'le de yapacak. Buna göre Sergio Perez ve Lance Stroll'den bir tanesi, belli bir sebepten ötürü yarışta yer alamazsa, yerlerini Vandoorne ya da Gutierrez alacak.

Öte yandan Ferrari, yedek pilota ihtiyaç duyması halinde Antonio Giovinazzi'yi Alfa Romeo'dan geri çağıracak.

Böyle bir durumda Alfa Romeo'nun direksiyonuna Robert Kubica geçecek.

Red Bull'un yedek pilotu Sergio Sette Camara olarak belirlendi. Ancak yedek pilota ihtiyaç duyması halinde Pierre Gasly veya Daniil Kvyat'ı ana takıma çağırması bekleniyor. Sebastien Buemi ya da Camara da böyle bir durumda AlphaTauri'ye geçecek.