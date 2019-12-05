Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek
Mercedes’in rekorlar kırdığı 2019 sezonundaki başarısı, 2016’ya göre daha az puan almasına rağmen gelecek sene tarihteki en yüksek FIA giriş ücretini ödemesi anlamına gelecek.
Alman ekip bu yılki başarısıyla beraber F1 tarihinde arka arkaya altı pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazanan ilk takım olmuştu. Takım sezon boyunca 739 puan kazandı ve bu en çok puanı topladığı (765) 2016 sezonundan daha düşüktü.
Yine de FIA, Birleşik Devletler Fiyat Endeksi'ni baz alarak son iki yılda puan başına düşen katılım ücretini arttırdı. Bu da Mercedes'in, 2016'ya göre daha az puan almasına rağmen 2020'de tüm zamanların en büyük katılım ücretini ödeyeceği anlamına geliyor.
Takımlar geçen yıl, bir önceki sezon aldıkları puan başına 5.161 dolar öderken şampiyonluğa ulaşan takım 6.147 dolar ödüyordu.
Oysa FIA, puan başına ödenen rakamı 5.563 dolara çıkardı. Şampiyon takımın ödeyeceği ücret ise 6.677 dolar oldu.
Bu yıl Mercedes 739 puan aldı ve ödeyecekleri toplam ücret 5.490.812 doları buldu.
Eğer Mercedes, diğer takımlarla aynı puan başına ücreti ödeseydi, bu rakam 800 bin dolar aşağı inecekti.
504 puan alan Ferrari 3.3 milyon dolar öderken, Red Bull 2.8, McLaren 1.3, Renault ve Toro Rosso 1 milyon, Racing Point 962 bin, Alfa Romeo 873 bin, Haas 712 bin ve sadece bir puan alan Williams 562 bin 72 dolar ödeyecek.
2020 F1 katılım ücretleri:
|
Takım
|
Puan
|
Puandan ötürü katılım ücreti
|
Toplam katılım ücreti
|
Mercedes
|
739
|
4,934,303 dolar
|
5,490,812 dolar
|
Ferrari
|
504
|
2,803,752 dolar
|
3,360,261 dolar
|
Red Bull
|
417
|
2,319,771 dolar
|
2,876,280 dolar
|
McLaren
|
145
|
806,635 dolar
|
1,363,144 dolar
|
Renault
|
91
|
506,233 dolar
|
1,062,742 dolar
|
Toro Rosso
|
85
|
472,855 dolar
|
1,029,364 dolar
|
Racing Point
|
73
|
406,099 dolar
|
962,608 dolar
|
Alfa Romeo
|
57
|
317,091 dolar
|
873,600 dolar
|
Haas
|
28
|
155,764 dolar
|
712,273 dolar
|
Williams
|
1
|
5,563 dolar
|
562,072 dolar
2017/2018/2019 yılları F1 katılım ücretleri:
|Takım
|2019'daki giriş ücreti
|2018'deki giriş ücreti
|2017'deki giriş ücreti
|Mercedes
|4.573.198 dolar
|4 653 720 dolar
|5 254 538 dolar
|Ferrari
|3.463.059 dolar
|3 210 170 dolar
|2 570 206 dolar
|Red Bull Racing
|2.678.587 dolar
|2 415 376 dolar
|2 931 476 dolar
|Racing Point
|784,500 dolar
|1 481 235 dolar
|1 408 981 dolar
|Williams
|552.255 dolar
|944 491 dolar
|1 228 346 dolar
|Renault
|1.145.770 dolar
|810 305 dolar
|557 416 dolar
|Toro Rosso
|686.441 dolar
|789 661 dolar
|841 271 dolar
|Haas
|996.101 dolar
|758 695 dolar
|665 797 dolar
|McLaren
|836.110 dolar
|670 958 dolar
|905 324 dolar
|Sauber
|763.856 dolar
|541 933 dolar
|526 450 dolar
|Toplam:
|16.479.877 dolar
|16 276 544 dolar
|16 889 805 dolar
|
Sezon
|
Topladığı puan
|
Ödediği ücret
|
Puan başına ücret
|
2015
|
701
|
4,341,994 dolar
|
6,194 dolar
|
2016
|
703
|
4,354,382 dolar
|
6,194 dolar
|
2017
|
765
|
4,738,410 dolar
|
6,194 dolar
|
2018
|
668
|
4,137,592 dolar
|
6,194 dolar
|
2019
|
655
|
4,292,215 dolar
|
6,553 dolar
|
2020
|
739
|
4,934,303 dolar
|
6,677 dolar
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al
|Editör
|Scott Mitchell
Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek
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