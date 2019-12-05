Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek

Alman ekip bu yılki başarısıyla beraber F1 tarihinde arka arkaya altı pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazanan ilk takım olmuştu. Takım sezon boyunca 739 puan kazandı ve bu en çok puanı topladığı (765) 2016 sezonundan daha düşüktü.

Yine de FIA, Birleşik Devletler Fiyat Endeksi'ni baz alarak son iki yılda puan başına düşen katılım ücretini arttırdı. Bu da Mercedes'in, 2016'ya göre daha az puan almasına rağmen 2020'de tüm zamanların en büyük katılım ücretini ödeyeceği anlamına geliyor.

FIA'nın yeni kurallarıyla birlikte, F1'de yarışmak isteyen tüm takımlar yeni sezon öncesinde en az 556.509 dolarak katılım ücreti ödemek zorundalar. Geçen yıl bu ücret 516.128 dolardı.

Takımlar geçen yıl, bir önceki sezon aldıkları puan başına 5.161 dolar öderken şampiyonluğa ulaşan takım 6.147 dolar ödüyordu.

Oysa FIA, puan başına ödenen rakamı 5.563 dolara çıkardı. Şampiyon takımın ödeyeceği ücret ise 6.677 dolar oldu.

Bu yıl Mercedes 739 puan aldı ve ödeyecekleri toplam ücret 5.490.812 doları buldu.

Eğer Mercedes, diğer takımlarla aynı puan başına ücreti ödeseydi, bu rakam 800 bin dolar aşağı inecekti.

504 puan alan Ferrari 3.3 milyon dolar öderken, Red Bull 2.8, McLaren 1.3, Renault ve Toro Rosso 1 milyon, Racing Point 962 bin, Alfa Romeo 873 bin, Haas 712 bin ve sadece bir puan alan Williams 562 bin 72 dolar ödeyecek.

2020 F1 katılım ücretleri: