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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek

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Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ara 2019 14:25

Mercedes’in rekorlar kırdığı 2019 sezonundaki başarısı, 2016’ya göre daha az puan almasına rağmen gelecek sene tarihteki en yüksek FIA giriş ücretini ödemesi anlamına gelecek.

Alman ekip bu yılki başarısıyla beraber F1 tarihinde arka arkaya altı pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazanan ilk takım olmuştu. Takım sezon boyunca 739 puan kazandı ve bu en çok puanı topladığı (765) 2016 sezonundan daha düşüktü.

Yine de FIA, Birleşik Devletler Fiyat Endeksi'ni baz alarak son iki yılda puan başına düşen katılım ücretini arttırdı. Bu da Mercedes'in, 2016'ya göre daha az puan almasına rağmen 2020'de tüm zamanların en büyük katılım ücretini ödeyeceği anlamına geliyor.

FIA'nın yeni kurallarıyla birlikte, F1'de yarışmak isteyen tüm takımlar yeni sezon öncesinde en az 556.509 dolarak katılım ücreti ödemek zorundalar. Geçen yıl bu ücret 516.128 dolardı.

Takımlar geçen yıl, bir önceki sezon aldıkları puan başına 5.161 dolar öderken şampiyonluğa ulaşan takım 6.147 dolar ödüyordu.

Oysa FIA, puan başına ödenen rakamı 5.563 dolara çıkardı. Şampiyon takımın ödeyeceği ücret ise 6.677 dolar oldu.

Bu yıl Mercedes 739 puan aldı ve ödeyecekleri toplam ücret 5.490.812 doları buldu.

Eğer Mercedes, diğer takımlarla aynı puan başına ücreti ödeseydi, bu rakam 800 bin dolar aşağı inecekti.

504 puan alan Ferrari 3.3 milyon dolar öderken, Red Bull 2.8, McLaren 1.3, Renault ve Toro Rosso 1 milyon, Racing Point 962 bin, Alfa Romeo 873 bin, Haas 712 bin ve sadece bir puan alan Williams 562 bin 72 dolar ödeyecek.

2020 F1 katılım ücretleri:

Takım

Puan

Puandan ötürü katılım ücreti

Toplam katılım ücreti 

Mercedes

739

4,934,303 dolar

5,490,812 dolar

Ferrari

504

2,803,752 dolar

3,360,261 dolar

Red Bull

417

2,319,771 dolar

2,876,280 dolar

McLaren

145

806,635 dolar

1,363,144 dolar

Renault

91

506,233 dolar

1,062,742 dolar

Toro Rosso

85

472,855 dolar

1,029,364 dolar

Racing Point

73

406,099 dolar

962,608 dolar

Alfa Romeo

57

317,091 dolar

873,600 dolar

Haas

28

155,764 dolar

712,273 dolar

Williams

1

5,563 dolar

562,072 dolar

2017/2018/2019 yılları F1 katılım ücretleri:

Takım 2019'daki giriş ücreti 2018'deki giriş ücreti 2017'deki giriş ücreti
 Mercedes 4.573.198 dolar 4 653 720 dolar 5 254 538 dolar
 Ferrari 3.463.059 dolar 3 210 170 dolar 2 570 206 dolar
 Red Bull Racing 2.678.587 dolar 2 415 376 dolar 2 931 476 dolar
 Racing Point 784,500 dolar 1 481 235 dolar 1 408 981 dolar
 Williams 552.255 dolar 944 491 dolar 1 228 346 dolar
 Renault 1.145.770 dolar 810 305 dolar 557 416 dolar
 Toro Rosso 686.441 dolar 789 661 dolar 841 271 dolar
 Haas 996.101 dolar 758 695 dolar 665 797 dolar
 McLaren 836.110 dolar 670 958 dolar 905 324 dolar
 Sauber 763.856 dolar 541 933 dolar 526 450 dolar
Toplam: 16.479.877 dolar 16 276 544 dolar 16 889 805 dolar
Mercedes'in 2015-19 arası ödediği ücretler:

Sezon

Topladığı puan

Ödediği ücret

Puan başına ücret

2015

701

4,341,994  dolar

6,194 dolar

2016

703

4,354,382 dolar

6,194 dolar

2017

765

4,738,410 dolar

6,194 dolar

2018

668

4,137,592 dolar

6,194 dolar

2019

655

4,292,215 dolar

6,553 dolar

2020

739

4,934,303 dolar

6,677 dolar
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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