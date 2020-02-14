Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı
Mercedes, 2020 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği 2020 W11'i bugün tanıttı.
Mercedes, geride kalan altı yıllık süreçte altı dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve 2020 yılında başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.
Takım geçen yıl özellikle ilk yarıda kusursuz bir performans sergileyerek peş peşe galibiyetler almayı başarmıştı.
Hafta başında 2020 yılında yarışacağı renk düzenini tanıtan Alman ekip, 2020 yılında yarışacağı yeni aracı da bugün itibariyle tanıttı.
Alman ekip geçen yıl kullanmaya başladığı ön burun tasarımına devam ediyor gibi görünürken, özellikle sidepod etrafında önemli değişiklikler yapmış durumda.
Mercedes'in yeni W11'i bugün Silverstone'da piste çıkarması bekleniyor.
Mercedes AMG F1 livery
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 livery
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 nose detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 front wing detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 front wing detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W11 detail
Fotoğraf: Mercedes AMG
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı
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