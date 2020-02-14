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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı

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Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 08:46

Mercedes, 2020 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği 2020 W11'i bugün tanıttı.

Mercedes, geride kalan altı yıllık süreçte altı dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve 2020 yılında başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Takım geçen yıl özellikle ilk yarıda kusursuz bir performans sergileyerek peş peşe galibiyetler almayı başarmıştı.

Hafta başında 2020 yılında yarışacağı renk düzenini tanıtan Alman ekip, 2020 yılında yarışacağı yeni aracı da bugün itibariyle tanıttı.

Alman ekip geçen yıl kullanmaya başladığı ön burun tasarımına devam ediyor gibi görünürken, özellikle sidepod etrafında önemli değişiklikler yapmış durumda.

Mercedes'in yeni W11'i bugün Silverstone'da piste çıkarması bekleniyor.

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Mercedes AMG F1 livery

Mercedes AMG F1 livery
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
2/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 livery

Mercedes AMG F1 livery
3/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 nose detail

Mercedes AMG F1 W11 nose detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 front wing detail

Mercedes AMG F1 W11 front wing detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 front wing detail

Mercedes AMG F1 W11 front wing detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
9/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
12/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
13/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
14/17

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 W11 detail

Mercedes AMG F1 W11 detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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