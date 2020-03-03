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Formula 1 / Son dakika

Mercedes 2020 sonuna kadar sıfır karbonlu olmayı planlıyor

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Mercedes 2020 sonuna kadar sıfır karbonlu olmayı planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Mar 2020 18:47

Mercedes yönetimi yaptığı açıklamada, 2020 sezonunun bitimine kadar Formula 1 operasyonunun net olarak sıfır karbon ayak izine sahip olacağını söyledi.

Stuttgart merkezli üretici, motor sporları aktiviteleri için sürdürülebilirlik üstüne yaptığı çalışma planını açıkladı, bu açıklamada geçtiğimiz Kasım F1 yönetimi tarafından belirlenen hedeflere paralel hedefler konulduğu söylendi. 

Sporun sıfır karbon ayak izine sahip olma hedefini 2030 yılı olarak belirlerken Mercedes yönetimi F1 takımı ve HPP motor bölümü ile bu hedefe bu sene içinde ulaşabileceği söylendi. 

Takım Brackley ve Brixworth'te bulunan fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanmak gibi, doğa dostu adımlar atmaya başlamıştı. Ana fabrika değişimi çoktan yapmış olurken diğer fabrika bu geçişi senenin ilerleyen dönemlerinde yapacak. 

Takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Kendimize 2020 senesinde sıfır karbon salınımına sahip olmak ile ilgili bir meydan okuduk.

"Bu yaza kadar tüm enerji sarfiyatımız yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanacak, bununla guru duyuyoruz. "Plastik kullanmayarak küçük ama çok derin kazançlar elde edebilirsiniz, karbon ayak izimizi farklı jeneratörler kullanarak ve onları farklı bir şekilde besleyerek optimize edebiliriz. 

"Takım olarak 2020'nin sonuna kadar sıfır karbon salınımına sahip olacağız. Bu yüzden kendimizle gurur duyuyoruz ve bu durum bizim doğru yöne gittiğimizin de iyi bir göstergesi. 

Lewis Hamilton ise takımının 2020 için belirlediği bu hedefi, diğer takımların da örnek alacağını umduğunu söyledi. 

Hamilton uzun zamandır sürdürülebilirlik hareketine destek vermekte ve yaşam stilini, yeni seyahat düzenlemeleri ve vegan diyet üzerine ayarlamış durumda. 

Dünya Şampiyonu İngiliz pilot şunları söyledi: "Bana göre doğal olarak dış dünyadan bir tepki alabiliriz, ancak benim hayatımı göz önüne alırsak, yaptığım bu değişim sayesinde gücümün bir şeyler değiştirebildiğine inanmaya başladım. 

"Pek çok zaman bulunduğum konum hakkında sesimi çıkardığım bir durumda, parçası olduğum organizasyonun bu değişiklikleri yapması güzel bir şey. 

"Kuzenlerimin ve yeğenimin büyüyeceği dünyanın geleceğini düşünüyorum. Ve bulunduğum platformu ve sesimi bu durum konusunda dikkat çekmek için kullanıyorum, bu tür endüstrilerin düşünce şeklini pozitif bir yöne çekmek istiyorum." 

F1'in geleceği hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Hamilton şu yanıtı verdi: "Toto ve takım ile çok ama çok yakından çalışabildiğim için çok şanslıyım. Mercedes'te olan iletişimin gittikçe gelişmesi çok güzel bir şey. 

"Toto bu sene sıfır karbon olmakla ilgili konuşuyor ve endüstrimizin lideri olarak, bana göre bu çok önemli bir şey. 

"Çünkü bence bir değişim yapıp harekete geçersek, diğerleri de bu duruma reaksiyon verip aynı şeyi yapacaklar. Bunu başlatan taraf biziz, takımımızın bu değişimde katalizör olarak bulunmasını isterim."

Hamilton aynı zamanda F1'in muhtemel elektrik geleceği hakkında da şaşırtıcı bir açıklamada bulundu:

"V8'lerden başladık ve şu anda, o zaman kullandığımız benzinin 3'te 1'i kadar daha az benzin kullanıyoruz. Gelecekte yapılacak olan geliştirmeler çok ama çok ilginç olacak. F1 herhangi bir durumda 'FE1' olacak mı? Muhtemelen benim yarıştığım süreçte bu olmaz. Ancak ileride bunun olacağına eminim, bence bu teknoloji çok parlak bir geleceğe sahip."

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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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