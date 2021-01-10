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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, Mercedes için zor geçecekti"

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Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, Mercedes için zor geçecekti"
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Mercedes baş tasarımcısı John Owen, COVID-19 salgının başlamasından kısa bir süre önce motorda ciddi bir sorun bulduklarını ve bundan ötürü sezon Avustralya'da başlamadığı için şanslı olduklarını söyledi.

Bilindiği üzere Formula 1, COVID-19'un patlak vermesinin ardından Mart ayındaki Avustralya GP yerine Temmuz ayındaki Avusturya GP ile başladı.

Mercedes kış testlerinde iyi performansa sahip olsa da, motor tarafında dayanıklılıkla ilgili endişeler olduğu yorumları vardı.

Mercedes baş tasarımcı John Owen, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda, bunun doğru olduğunu belirtti.

Owen, sezon başlamadan önce motor tarafında kısa vadede düzeltilmesi mümkün olmayan bir sorun bulduklarını ve bundan ötürü sezon Avustralya'da başlamadığı için şanslı olduklarını söyledi.

Owen şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse COVID-19 arası bizim için zamana ihtiyacımız olduğu bir dönemde geldi."

"Motor departmanımız güç ünitesinde devam eden bir sorun keşfetti ve o noktada bunu ortadan kaldıracak herhangi bir çözümümüz yoktu."

"Departmanımızın daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve zaman kalmadığı için Avustralya'dan önce çözemezlerdi." 

Owen, bu sorunu Avusturya Grand Prix'sine kadar devam eden uzun arada çözdüklerini söyledi.

"Koronavirüs salgını nedeniyle sezon Avustralya'da başlamadı. Bundan kısa bir süre sonra motor departmanımız, bu büyük sorunu çözmeyi başardı."

"Eğer gerçekleşseydi, Avustralya Grand Prix'si bizim için oldukça acı verici olabilirdi, bu yüzden  yapılmadığı için şanslıydık."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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