Mercedes, 2020 lastiklerini anlamaya başladı

Lewis Hamilton'ın takım etkinliğine katılacak olmasından ötürü Mercedes, Pirelli lastik testinin ikinci gününde George Russell'ı piste çıkardı.

İngiliz sürücü günü en çalışkan isimlerinden biriydi ve günü ilk sırada noktalamayı başardı.

Günün ardından konuşan genç sürücü, “Bugün şampiyonluğa ulaşan W10'u kullanmak benim için bir zevkti. 2020 lastiklerini test ettik ve çok şey öğrendim. Bu bilgilerin gelecek sezon hem benim hem de takımın gelişimine yardımcı olacağından eminim. Pistte çalışmayı sevdim, gelecek hafta 18 inç lastik testleri için Mercedes'in direksiyonuna geçeceğim ve sezonumu kapatmadan önce pist üstünde biraz daha vakit geçireceğim."

"Birkaç gün boyunca dinlenme fırsatına sahip olduğum için mutluyum, daha sonra 2020'ye olabildiğince iyi hazırlanabilmem için antrenmanlara devam edeceğim. Formula 1'deki ilk sezonumda çok şey öğrendim ve şimdi Avustralya Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Baş yarış mühendisi Andrew Shovlin ise Mercedes'in lastikleri anlamaya başladığını söyledi.

“Bugün George'la tekrar çalışabilmek güzeldi ve 800 kilometreyi aşarak harika bir iş çıkardı. Ayrıca günün en hızlı turunu da attı. Aracımız son iki günde sorunsuz şekilde çalıştı ve bu da çok fazla tur atmamıza izin verdi."

"Bugün 2020 lastiklerinden en iyi şekilde faydalanmak için daha fazla zamana sahiptik ve ayarlar açısından neye ihtiyaç duyduklarını anlama konusunda iyi bir ilerleme kaydettik."