Mercedes, 2020 güç ünitesinde "küçük sorunlarla" savaşıyor

Sosyal medyada yayınlanan bir klipte Mercedes motor şefi Andy Cowell, üreticinin gelişim kaydettiğini ancak “her zamanki gibi bazı küçük sorunlarla savaştığını” söyledi ve buna ek olarak, “Eğer aksilik yaşamıyorsanız, yeterince sıkı şekilde denemiyorsunuzdur.” notunu düştü.

Mercedes, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada yeni güç ünitesinin W11 şasisinde çalıştırıldığını açıklamıştı.

Cowell, “Brixworth’te tüm güç ünitesinde gelişim yapılıyor; ERS tarafında, içten yanmalı motor tarafında… Her şeyi bir araya getirirken, her zamanki gibi birkaç küçük sorunla savaşıyoruz.”

“Bundan dolayı doğru versiyonu oluşturmak, bunu uzun süre test etmek ve sonrasında araçlarında çalıştırmaları için güç ünitelerini takımlara göndermek için çok fazla iş var, ki zaten çalıştırılan bir tane motor gördünüz!”

“Ve daha sonra donanımı, pistte test etmeye hazır hale getirmek var. Araç lansmanı 14 Şubat’ta olacak ve sonrasında Barcelona’da umarım üç Mercedes motorlu araç da pistte turlayacak.”

“Melbourne’e gitmeden önce sadece altı test günümüz olacak.” şeklinde konuştu.

Cowell, Mercedes’in şimdiden sezon başında kendilerinin ve müşteri takımlarının kullanacakları yarış motorlarını hazırladığını söyledi.

“Yarış motoru havuzundaki birçok parça çoktan yapıldı, montajlar ilerliyor ve her şeyi dünyanın diğer tarafına götürme mücadelesi devam ediyor.”

“Yani yoğunuz, performans kovalıyoruz. Dayanıklılığı geliştirmeye, birçok donanımı bir araya getirmeye ve bunları dünyanın diğer tarafına götürmeye çalışıyoruz.”