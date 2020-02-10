Mercedes, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!
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Son altı yılın dünya şampiyonu Mercedes, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı renk düzenini bugün yayınladı.
Mercedes, geride kalan altı yılda altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu kazanmayı başarırken, yeni sezonda bu seriyi sürdürmek istiyor.
Takım yeni aracını 14 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacağını açıklamıştı ancak bugün sürpriz şekilde Londra'da bir renk düzeni lansmanı yaptı.
INEOS şirketiyle uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması imzalayan Mercedes, bu kapsamda aracın ön kanadında, hava girişinde ve arka kanadında kırmızı renge yer verdi.
Bunun dışında ise genel olarak geçen yılla benzer renkler, yani turkuaz, gri ve siyah renkleri kullanıldı.
Devamı geliyor...
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|Editör
|Kemal Şengül
Mercedes, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!
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