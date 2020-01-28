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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 F1 aracını çalıştırdı

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Mercedes, 2020 F1 aracını çalıştırdı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Oca 2020 17:53

Mercedes, F1 takımı 2020 sezonunda kullanacağı yeni aracın güç ünitesini çalıştırdı.

2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı 14 Şubat'ta tanıtacak olan Mercedes, salı günü Twitter hesabından yayınladığı video ile ya yeni aracın sesini yayınladı.

Mercedes W11, Barcelona'da sezon öncesi testlerin başlamasından beş gün önce Silverstone pistinde reklam çekimi kapsamında ilk kez piste çıkarılacak.

İlk sürüş halka açık olmayacak ama Mercedes gün boyunca aracın görüntüleri ile videolarını yayınlayacak.

W11, altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından kullanılacak.

 

 

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Editör Pablo Elizalde

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