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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

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Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Cem Özel, Editör
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes, 2020 aracını geliştirmeyi uzun süre önce bıraktığını ve Red Bull'un kendilerine yaklaştığını açıkladı.

Mercedes, bu sezonki 11 yarışın 10’unu kazandı ve art arda yedinci senede de çifte şampiyonluğu alacak gibi görünüyor.

Ancak Nürburgring'de Max Verstappen, sıralamalarda Mercedes'e daha yakındı ve yarışta Lewis Hamilton'ın pek gerisinde kalmadı. Bunun dışında Verstappen, son turda en hızlı tur zamanını kaydetti.

Mercedes bir süredir aracına güncelleme getirmedi ve Wolff, aracın gelişiminin bir süre önce durdurulduğunu söyledi.

Wolff, “Güncellemeleri uzun bir süre önce tamamladık ve geçmişte de hep durum buydu.”

“Bu, derinlemesine düşünülmüş bir karar. Çünkü her sezonu erkenden kapatmayı göze alamazsınız.”

“Ancak kurallar önümüzdeki sene için oldukça değişti ve bu anlamda, önceki yıllardaki gibi gelecek seneki aracı düşünmeye karar verdik.”

“Bu yüzden takımlar arasındaki performans değişimini görebiliyorsunuz. Sezonlara her zaman çok güçlü başladık ve sezon ortasında çok güçlü olduk ve sonrasında gelişmeye devam eden güçlü oldu.” dedi.

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Wolff’un bu düşünceleri, Mercedes pist mühendisliği şefi Andrew Shovlin tarafından da tekrarlandı.

Shovlin, 2020 sezonu boyunca benzer bir eğilimin olduğunu ve Red Bull'un sene boyunca farkı kapatmayı sürdürdüğünü söyledi.

Shovlin, "Şu anda bizden daha hızlı geliştiklerini düşünüyorum. Gelişimlerinin sürekli olduğunu gördük."

"Ancak dürüst olmak gerekirse son senelerde hep böyle oldu. Sezona bizim kadar güçlü başlayamıyorlar. Son senelere baktığımızda, sene sonunda bizimle aynı seviyede olmadıkları bir sene hatırlamıyorum."

"Bu trend devam ederse, kalan yarışlar daha zorlu geçecek. Böyle devam ederse Cumartesi günleri pole pozisyonunu, Pazar günleri ise galibiyetleri almak daha zor olacak." dedi.

Shovlin, Eifel GP hafta sonunda sıralama performanslarının zaman tablosunda görülenden daha yakın olduğunu söyledi. Shovlin'e göre gerçek performanslar Q2'deki derecelerde daha netti. O seansta Hamilton, Verstappen'in sadece 0.077 saniye önündeydi. 

Ne Verstappen, ne de Hamilton Q3'te derecelerini iyileştiremediler ve Valtteri Bottas onları geçerek pole pozisyonunu kazandı.

İtalya GP'den bu yana pilotlar, sıralamalarda ve yarışta aynı motor modunu kullanmak zorundalar.

Shovlin, "Red Bull'un bize yakın olduğunu düşünüyorum. Sıralamalarda Lewis ve Max, en iyi derecelerini Q2'de yaptılar. Herkesin en iyi derecelerine bakarsanız, ön taraf çok yakındı. Valtteri, her şeyin önemli olduğu anda mükemmel bir tur atmayı başardı."

"Sene boyunca bizimle fark kapattılar. Sıralama modlarını engellemek için motor modlarında yapılan değişiklik, onları bize bir adım daha yaklaştırdı." dedi.

Shovlin son olarak Mercedes'in Nürburgring'de Sanal Güvenlik Aracı'ndan sonra lastik sıcaklıklarını koruma açısından Red Bull'un gerisinde kaldığını söyledi.

Shovlin, "Soğuk koşullar nedeniyle lastikleri çalıştırmak sıkıntılıydı. Bu konuda en iyisi olduğumuzu düşünmüyorum. Sanal güvenlik aracından sonra, lastik sıcaklıkları konusunda Red Bull'a göre daha çok zorlandık."

"Gelecek yarış Imola'da muhtemelen hava soğuk olursa, bu konunun nedenini anlayabiliriz." dedi.

 
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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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