Mercedes, 2020 aracının gelişimini Spa'da durdurmuş!

Mercedes, 2020 yılına baskın şekilde başladı ve peş peşe yarışlar kazanıp Imola'da şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun son yarışlarında Red Bull ile Mercedes arasındaki farkın kapanmaya başladığı görülebiliyordu.

Ancak Mercedes teknik direktörü James Allison, Auto Motor und Sport ile yaptığı özel röportajda, araca güncellemeyi uzun bir süre önce bıraktıklarını söyledi.

Allison, "2020 aracıyla elde ettiğimiz şey daha fazla yere basma gücü, daha fazla güç ve sıralama ile yarış temposu arasında biraz daha iyi bir denge oldu."

"2019 aracı mükemmel bir araçtı. Ancak onunla pole pozisyonu almak biraz zordu."

"Yavaş virajlardaki tempo eksikliğimizi çözmemiz yıllar aldı. 2017'den beri üzerinde çalıştığımız bir şeydi. Mercedes, 2017'de hızlı virajlarda etkileyiciydi ancak yavaş virajlarda o kadar da iyi değildi. Şu an bulunduğumuz yere ulaşmak kademeli bir süreç oldu."

"Bu yıl gelişimi her zamankinden daha erken durdurduk. COVID-19 süreci nedeniyle yedi haftalık rüzgar tüneli çalışmasını kaybettik. Sezon genellikle 35 hafta sürüyor. Yani beşte bir daha az zamanımız vardı. Son aerodinamik güncellememiz, normalden bir buçuk ay önce, yani Temmuz ortasında tamamlandı. Son güncellemeyi araca Spa'da ekledik. 2020'de toplam üç güncellememiz vardı; Avusturya'da, Silverstone'da ve en küçük Spa'da."

Mercedes'in 2018'den beri aynı dingil mesafesiyle yarıştığını söyleyen Allison, neden rakiplerinin uzun dingile geçmediği sorusuna, "Çünkü değiştirmemek daha kolay. Sonuçta bunu yapmak, bilinmeyene doğru gitmek gibi. Dingil mesafemizden memnunuz. Uzun dingil, daha kısa araçlara göre ağırlığı dört kilogram artırıyor. Bu bize bazı pistlerde 0.050-0.1 saniyeye yakın zamana mâl oluyor. Ama mevcut konseptimizin aerodinamik anlamda avantajlara sahip olduğuna inanıyoruz." yanıtını verdi.

Mevcut aracın gelece yıl için sahip olduğu potansiyel sorulduğunda Allison, "Mekanik anlamda sahip olduğumuz temelden çok memnunuz. Lastikleri çoğu yarışta olması gereken aralığa getirebiliyoruz. Araç dayanıklı. Motor mükemmel. Aracın dengesi iyi. Mekanik anlamda aero iyi çalışıyor. Yani bence iyi bir temelimiz var. Elbette endişelerimiz de var. Gelecek yıl yeni lastikler geliyor. Bu, hepimiz için biraz sürpriz oldu. Portimao'da lastikler hakkında biraz bilgi edindik. Ama tamamen yeni bir testte adeta kör bir testti. Son iki yarış çok daha fazlasını ortaya çıkardı."

"Şimdi bu verileri kullanarak, yeni lastiklerin aracımıza mekanik ve aerodinamik anlamda önceki kadar uyup uymadığını anlamaya çalışıyoruz."

"İkinci endişemiz, 2021 yönetmeliklerine göre güncellenen aerodinaminin nasıl performans sergileyeceği. Bu değişiklikler oldukça ciddi ve sahip olduğumuz temelin otomatik olarak aynı verimlilikle çalışmaya devam edeceği düşüncesine güvenemeyiz. Bu nedenle yere basma gücü kaybını mümkün olduğunca telafi etmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.