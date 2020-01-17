Mercedes, 2020 aracını 14 Şubat'ta tanıtacak

Mercedes, 2019 yılında arka arkaya altıncı pilotlar ve takımlar dünya şampiyonluğunu almayı başarmıştı.

Takım, 2020 yılında bir kez daha Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la yarışmaya devam edecek ve art arda yedinci şampiyonluğu kazanmak istiyorlar.

Araç, Mercedes'in ana rakibi Ferrari'nin lansmanından üç gün sonra, Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Silverstone'da tanıtılacak.

Yeni aracın lansmanı, halka açık bir lansman olmayacak fakat Mercedes gün içerisinde video, teknik bilgiler ve aracın görüntüleri de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler verecek.

Mercedes böylelikle çekim günü hakkının ilk gününü kullanacak ve gün boyunca Silverstone'da 100 kilometrelik bir sürüş yapacak.

Takım bu sayede hem yeni aracı test edecek hem de lansman yapacak.

2020'de altı güne indirilen sezon öncesi testleri 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak.

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