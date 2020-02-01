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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 aracı üzerinde çalışmaya 2018'de başlamış

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Mercedes, 2020 aracı üzerinde çalışmaya 2018'de başlamış
1 Şub 2020 17:28

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, 2020 aracı üzerinde çalışmaya 2018 yılında başladıklarını dile getirdi.

Mercedes geride kalan altı yılda pilotlar ile altı takımlar şampiyonluğu kazanmayı başardı ancak Alman üretici, bu duruma güvenmiyor ve çalışmaya devam ediyor.

Geçen yıl yine önemli bir farkla şampiyon olan Mercedes, hemen hemen her pistte istikrarlı bir görüntü sergilemişti.

W10'un lastikleri daha iyi kullanmasında büyük payı olan teknik direktör James Allison, 2020 aracı üzerinde çalışmaya 2018'de başladıklarını söylüyor.

Allison, “Abu Dabi Grand Prix'sinin sonunda, damalı bayrak sallandığı andan bu yana vakit çok hızlı geçti ve şimdi yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Formula 1'i dışarıdan takip eden pek çok insan için bir sezonun bitiyor ve birkaç hafta sonra, sihirli bir şekilde aniden yeni bir araç sunuluyor. Ama aslında bunun öncesinde çok daha uzun bir süreç var ve buna çok fazla şey dahil oluyor."

"Melbourne'deki ilk yarışta başlatılacak olan araç ile ilgili ilk fikirler 2018'in sonunda ortaya çıktı. Bir düşünün, önümüzde 2019'un tamamı vardı ve daha o yıl için tasarlanan aracı çalıştırmamıştık bile! Bu süre zarfında bireysel parçaların tezgah testlerine yeni başladık ama zaten 2020'de ne yapacağımızı düşünmüştük."

"Yeni bir araçta hazırlama süreci çok uzun sürüyor. Yavaş yavaş başlıyor ve yoğunluk giderek en üst noktaya ulaşıyor. Bu, Noel'den bir ay önce oluyor ve kış testleri ile Melbourne'den önceki iki ila üç aylık süreçte devam ediyor." dedi.

Mercedes, 2020 Formula 1 aracını ilk kez 14 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkaracak ve aynı gün yeni araca dair ilk fotoğrafları paylaşacak.

Çeviri: İnci Beğen

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