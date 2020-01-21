Mercedes, 2019'un ilk testine "farklı" bir araçla katılmış

Mercedes, 2019'un kış testlerinde Ferrari'nin ve hatta Red Bull'un gerisinde bir görüntü çizmişti. Alman üretici, o dönem Ferrari'nin 0.5 saniye önde olduğun dahi söylüyordu.

Bundan ötürü de Ferrari sezona favori olarak başladı ancak Avustralya'daki ilk yarışta Mercedes, son derece baskın bir performansla zafere ulaşırken, sonraki yarışlarda da yine kazanan taraf oldu.

Sonuç olarak Alman ekip, arka arkaya altıncı pilotlar ile takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Mercedes'in şef tasarımcı John Owens, Motorsport.com'a verdiği demeçte gerçek 2019 aracını ikinci teste getirdiklerini söyledi.

"İlk testte kullandığımız araç asla yarışlar için tasarlanmamıştı."

"İkinci hafta güncellemelerle cevap verdiğimiz doğru değildi çünkü ilk araçla yarışmayı asla planlamamıştık ve diğer bazı takımların iyi olmadığımız düşüncesine kapılmasına biraz şaşırdık."

"Beni şaşırttı, çünkü yarışta kullanacağımız araç olmadığı açık şekilde ortadaydı."

"Bu ilk test tamamen sorunları anlamak ve çözmekle ilgiliydi. Mesela süspansiyon geometrisi doğru muydu? Peki ya yeni lastikler? Yeni güç ünitemiz nasıldı? Fren sistemiyle ilgili sorunlar var mıydı? Aracı çalışmasına odaklanmıştık. Yani performansla çok fazla ilgili değildi."

"En başından itibaren planımız, aerodinamik parçaları ikinci teste getirmekti."

"İlk testten sonra insanların aerodinamimiz hakkında yazdıklarını okumak çok eğlenceliydi."

"Dürüst olmak gerekirse, araca yerleştirene kadar neye benzediğini bile bilmiyorduk. Sonrasında pek çok adım attık."

"İnsanların ilk hafta olanlara, ikinci hafta mucizevi bir tepki verdiğimizi söylediklerinde durum daha da komik bir hal aldı."

"Gerçek araç ikinci testte kullanılacaktı ve o zaman bile bilinçli olarak gerçek hızımızı göstermedik. Hızlı olduğumuzu biliyorduk, ama yine de en hızlı takım olup olmadığımızdan emin değildik." dedi.