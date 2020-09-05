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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2019 F1 şampiyonluğu için 333 milyon pound harcamış

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Mercedes, 2019 F1 şampiyonluğu için 333 milyon pound harcamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes Formula 1 takımı, yayınlamış olduğu son belgelerde 2019 F1 sezonunda şampiyon olabilmek için 333 milyon pound harcadığını açığa çıkardı.

Bu rakam, takımın 2021'de hayata geçecek yeni bütçe sınırı döneminde kısıtlamaya uymak için ne kadar ciddi yeniden yapılanma yapması gerektiğini gösteriyor.

2021'de hayata geçecek bütçe sınırı ile Formula 1 takımları, bir sene içerisinde maksimum 145 milyon dolar harcama yapabilecekler. Bu yaklaşık 108 milyon pound manasına geliyor. Bunun içerisinde pilot ve üst düzey personel maaşları ile reklam giderleri yer almıyor.

Mercedes'in yayınlamış olduğu bu rakam içerisinde sadece Brackley'deki yarış takımının giderleri yer alıyor. Brixworth'teki Yüksek Performanslı Motorlar (HPP) bölümü düşük bir kiralama bedeli olarak hesapta kendisine yer buluyor.

2017'de 337.2 milyon pound gelir elde eden takım 2018'de çoğu sponsorluk geliri ve F1 ödül geliri ile 338.4 milyon kazanmıştı. Mercedes, geçen sene 363.6 milyon pound ile en yüksek gelir rakamına ulaştı.

 

Açıklanan verilerde Mercedes-Benz'in reklamına yaptığı katkıdan dolayı Formula 1 takımına 30 milyon pound ödediği görülüyor.

Takımın geliri son senelerde düzenli bir şekilde artsa da, buna paralel olarak giderlerinin de arttığı görüldü. 2017'de 309.7 milyon pound harcayan Mercedes, 2018'de 311.4 milyon, 2019'da ise 333.2 milyon pound harcamış. Buna paralel olarak 2018'de takımın elde ettiği net gelir 12.7 milyon, 2019'da ise 14.7 milyon pound olmuş.

Mercedes'in gelir ve giderlerindeki artış, 2019'da kurulan Mercedez-Benz Applied Science (Mercedes-Benz Uygulamalı Bilim) bölümüne paralel oldu. MBAS'ın ilk ciddi işbirliği INEOS destekli bisiklet ve America's Cup programlarıyla oldu.

INEOS projesi, çalışan sayısında artışa neden olurken büyük takımların şimdiden 2021'deki bütçe sınırı öncesinde AR&GE çalışmalarına odaklanması da giderlerin artmasına katkı sağladı.

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2017'de Mercedes bünyesinde 912 çalışırken 2018'de bu sayı 968'e, 2019'da ise 1016'ya yükseldi. Geçen sene tasarım, üretim ve mühendislik bölümüne 35 kişi eklenirken kalan kişiler yönetime eklendi. Toplam personel gideri 95.3 milyon pound'a yükseldi.

Toto Wolff, 2019'da F1'in televizyon yayınlarının % 23.6'sında yer aldıklarını, bunun partnerleri için 5.4 milyar dolara karşılık geldiğini, bu sayede Mercedes'in tüm dünyada en değerli 8. marka olduğunu açığa çıkardı.

Wolff son olarak art arda 7. kez pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, diğer taraftan 2021'de gelecek yeni Finansal Kurallar altında maksimum rekabetçi olabilmek için hazırlandıklarını söyledi.

Wolff, "Yöneticilerimiz gururlular ve 2014'ten beri elde ettiğimiz etkileyici başarı rekorunu 2020'de de sürdürme konusunda istekli ve adanmış durumdalar."

"Yüksek teknoloji sektöründe takımımız, hem rekabet hem de ticari açıdan değişikliklere adapte olabiliyor. Orta ve uzun vadede hem pist üstünde hem de pist dışında başarılı olmaya devam edebilmek için yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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