Mercedes, 18 inç lastiklerden "hoşlanmıyor"

Formula 1'de yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2022 yılıyla birlikte 18 inç lastiklere geçiş yapılacak.

Konu hakkında konuşan James Allison, bu jantlardan ve lastiklerden hoşlanmadıklarını kabul etti.

"Bugün araçlarımızda olan balon tipi lastikler, hızlı bir sürüş gerçekleştirmek için gerçekten çok iyi bir çözüm."

"Oysa yeni lastikler daha ağır, daha düşük yol tutuşa sahip ve sürüş için daha kötüler. Tur zamanı açısından bakarsak mevcut lastikler, kesinlikle ideal olanlar. Yenileri çok daha az çekişe ve daha kötü bir sürüşe sahip olacak. Ayrıca çok daha ağırlar. Araçları bir ila iki saniye civarında yavaşlatacaklar."

"Pirelli bu kayıpları azaltmak için büyük çaba sarf ediyor."

"Sanırım 13 yaşında bir çocuk olsaydım ya da hızlı ve öfkeli izleyen bir taraftar olsaydım, o zaman bu lastiklerin görüntüsünü severdim."

"Yol araçlarında performans o kadar da önemli değil. Ekonomi çok daha önemli ve bu yüzden dünyamızı yol araçları ile paralel hale getirmek, muhtemelen daha amaca uygun görünüyor."

“Bu aynı zamanda önemli bir şey, çünkü lastik üreticilerinin Formula 1'in bir parçası olmakla daha doğal şekilde ilgilendikleri anlamına gelecek. Bu, önemli bir şey."

Allison'a göre bu lastiklerin getirilmesinin amaçlarından bir tanesi de gridi birbirlerine yakınlaştırmak.

“Bir yarış otomobili tasarlayan herkes, lastiklerin aerodinami üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğunu bilir."

"Yeni lastiklerde, tekerleğin kendisi çok daha güçlü olacak. Bu da takımlar için yeni bir mücadele olacak."

“Eğer FIA ve FOM'un yerinde olsaydınız ve gridin yakınlaşmasını istiyorsanız, aeroya çok fazla etkisi olmayan lastiklere sahip olmak mükemmel bir seçim olurdu."

"Evet, araç daha yavaş olacak, evet, bundan hoşlanmıyorum, ama bu bizim için aynı zamanda bir fırsat. Biraz da şansla, umarım rakiplerimizden daha iyi bir iş çıkarırız. Ama işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek."