Mercedes, 100 milyon dolarlık bütçe sınırını destekliyor

Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi bütçe sınırı. Gelecek yıl F1'de ilk kez bütçe sınırı olacak ve takımlar 175 milyon dolar harcayabilecek.

Ancak koronavirüs krizi nedeniyle bu rakamın daha da aşağı çekilmesi tartışılıyor.

Başlangıçta küçük takımlar 125 milyon dolarlık bütçe sınırı istese de, daha sonra bu rakam 100 milyon dolara kadar indi.

Diğer tarafta Ferrari ve Red Bull gibi takımlar buna karşı çıktılar. Çünkü takımların elinde çok fazla personel var ve bunları işten çıkarmak hiç de kolay değil. Ayrıca takımlar geçen yıldan bu yana 175 milyon dolarlık bütçe sınırı için hazırlanıyor ve planlarını buna göre yaptılar.

Özellikle McLaren'ın başını çektiği grup 125 milyon dolar ve hatta 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı talep ediyor.

Mercedes ise McLaren'ın olduğu grubun yanında duruyor. Son altı yılın şampiyonu, son yıllarda en çok para harcayan iki takımdan birisiydi ancak 100 milyon dolarlık bütçe sınırına karşı çıkmadılar.

F1-Insider.com'a göre bunun temel sebebi, Daimler'den gelen paranın azaltılmasının istenmesi.

Eğer bütçe sınırı 100 milyon dolara inerse Daimler, F1 takımına harcadığı 75 milyon euro'yu harcamak zorunda kalmayacak.

Bu da takımın kendi kendini finanse edebileceğini gösteriyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Mercedes'in maliyetleri her yıl düşüyor. Amacımız önümüzdeki iki yıl çerisinde Formula 1 takımını maliyetsiz hale getirmek." demişti.

Sergilenen tavır tam da bunu işaret ediyor. Ayrıca bütçe sınırı düştüğü takdirde, insanları işten çıkarmak için de elde haklı bir sebep olacak.

Alakalı video