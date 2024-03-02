Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Mercedes "yarışta daha iyi olmayı" bekliyor

Mercedes'ten Andrew Shovlin, seçtikleri ayarların yarışta pozitif etki yaratacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in antrenmanlara kıyasla daha geride kaldığı sıralama turlarının ardından elbette gözler neler olduğuna çevrilmiş durumda.

Takım, perşembe günü tek turda iyi olan ancak yarış temposunda lastikleri olumsuz etkileyen ayarlar seçmişti. Bunu sonraki seanslar için biraz değiştirdiler.

Bu konuda konuşan Andrew Shovlin, "Bugün araçtan maksimumu almak, perşembe gününe kıyasla daha zordu."

"Yarış temposunu iyileştirmek için gece boyunca bazı değişiklikler yaptık ve bu da muhtemelen tek tur tempomuzu olumsuz etkiledi."

"Yine de George'un ilk yarışta 3. sırada yer aldığını görmek takıma cesaret verdi."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Lewis seanslar boyunca her şeyi bir araya getiremedi ve dün çok hızlı göründüğü için şüphesiz bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır."

"Yine de yarınki yarışta güçlü bir tempoya sahip olmasını bekliyoruz."

"Yarın için sabırsızlanıyoruz. Bu, geçişler yapabileceğiniz bir pist, bu yüzden iyi bir yarış temposuna sahip olmak gerçekten önemli."

"Her şeyden öte, aracın nasıl performans sergileyeceğini ve herkesin hız açısından nerede kalacağını görmek ilginç olacak."

Toto Wolff ise şunları ekledi: "Yaptığımız ayar değişiklikleri bugün performans düşüşü yaşamamıza neden oldu."

"Sıralama turlarının başında yarın için çok fazla fedakârlık yapıp yapmadığımızı merak ettik ama sonuçta çok da kötü değildi. Üçüncülük başlangıç için iyi yer ama yine de pole pozisyonunun 0.3 saniye ardındayız."

"Verstappen'in arkasındaki diğer birkaç takımla aramızdaki fark çok yakın. Yarının biraz daha iyi olmasını umuyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Ayar değişikliği, tek turda yavaşlamama neden oldu"
Sonraki haber Verstappen: "Yarış da yine çok yakın geçecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu! Bahreyn'de günün pilotu Sainz oldu!

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Formula 1
Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP Canlı anlatım: Bahreyn GP

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız" Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Son Haberler

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık" Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu" Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu" Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık" Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye