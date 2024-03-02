Mercedes "yarışta daha iyi olmayı" bekliyor
Mercedes'ten Andrew Shovlin, seçtikleri ayarların yarışta pozitif etki yaratacağı görüşünde.
George Russell, Mercedes F1 W15
Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in antrenmanlara kıyasla daha geride kaldığı sıralama turlarının ardından elbette gözler neler olduğuna çevrilmiş durumda.
Takım, perşembe günü tek turda iyi olan ancak yarış temposunda lastikleri olumsuz etkileyen ayarlar seçmişti. Bunu sonraki seanslar için biraz değiştirdiler.
Bu konuda konuşan Andrew Shovlin, "Bugün araçtan maksimumu almak, perşembe gününe kıyasla daha zordu."
"Yarış temposunu iyileştirmek için gece boyunca bazı değişiklikler yaptık ve bu da muhtemelen tek tur tempomuzu olumsuz etkiledi."
"Yine de George'un ilk yarışta 3. sırada yer aldığını görmek takıma cesaret verdi."
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Lewis seanslar boyunca her şeyi bir araya getiremedi ve dün çok hızlı göründüğü için şüphesiz bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır."
"Yine de yarınki yarışta güçlü bir tempoya sahip olmasını bekliyoruz."
"Yarın için sabırsızlanıyoruz. Bu, geçişler yapabileceğiniz bir pist, bu yüzden iyi bir yarış temposuna sahip olmak gerçekten önemli."
"Her şeyden öte, aracın nasıl performans sergileyeceğini ve herkesin hız açısından nerede kalacağını görmek ilginç olacak."
Toto Wolff ise şunları ekledi: "Yaptığımız ayar değişiklikleri bugün performans düşüşü yaşamamıza neden oldu."
"Sıralama turlarının başında yarın için çok fazla fedakârlık yapıp yapmadığımızı merak ettik ama sonuçta çok da kötü değildi. Üçüncülük başlangıç için iyi yer ama yine de pole pozisyonunun 0.3 saniye ardındayız."
"Verstappen'in arkasındaki diğer birkaç takımla aramızdaki fark çok yakın. Yarının biraz daha iyi olmasını umuyoruz."
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