Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yapılan güncellemeler sonucunda Cuma günü Monako'da herhangi bir 'olumsuzluk' olmadığını söyledi.
Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu Imola'ya getirilmesi beklenen büyük güncellemeyi Cuma günü Monako'da görücüye çıkardı.
Zorlu bir sokak pistinde yeni bir paketi deneyimlemenin bariz zorluklara rağmen takım, güncellemeyi Monako'ya getirmeyi tercih etti.
Lewis Hamilton, Cuma günkü ikinci antrenman seansını 6. sırada tamamlarken takım arkadaşı George Russell 12. oldu.
Wolff Motorsport.com'un güncellemelerle ilgili bir sorusu üzerine, "Monako'da değerlendirme yapmak gerçekten zor."
"Ama en azından araçta gerçekten olumsuz olarak nitelendirilebilecek herhangi bir davranış görmedik." yanıtını verdi.
Aracın pilotlara ihtiyaç duydukları güveni verip vermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Monako'da hiçbir pilotun iyi hissettiğini söylediğini duymadım! Bence herkes bıçak sırtında. Bunu [Carlos] Sainz ile gördünüz. Bu nedenle çok fazla övgümüz yok ama kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz."
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Wolff, yeni parçaları piste getirmek için takımın gösterdiği çabadan gurur duyduğunu vurguladı.
"Bu gerçekten muazzam, tüm karoserin farklı olduğunu görüyorsunuz; ön süspansiyon, zemin farklı."
"Brackley'de çalışanların bunu başarması büyük bir işti, artık bu bizim yeni temelimiz ve buradan ilerlememiz gerekiyor."
Wolff, hayal kırıklığı yaratan ilk antrenman seansının ardından Red Bull'un ikinci seansta ilerleme kaydettiğini ve Max Verstappen'in en iyi tur zamanlarını elde ettiğini belirtti: "Max yarış temposunda ayrı bir seviyedeydi. Bence en azından bugün, tek turda birbirimize oldukça yakınız; ancak uzun vadeli performansı olan ve bozulma yaşamayan bir araca sahipler. Gerçekten iyi bir iş çıkardılar."
Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"
Alonso: "Sıralama seansını dört gözle bekliyorum"
Son Haberler
Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"
Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık" Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"
Norris: "Leclerc turumu mahvetti"
Norris: "Leclerc turumu mahvetti" Norris: "Leclerc turumu mahvetti"
Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil"
Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil" Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil"
Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"
Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır" Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"
Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"
Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık" Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"
Norris: "Leclerc turumu mahvetti"
Norris: "Leclerc turumu mahvetti" Norris: "Leclerc turumu mahvetti"
Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil"
Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil" Verstappen: "Monako'da elde ettiğim pole, kariyerimin en iyisi değil"
Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"
Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır" Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"
Leclerc, Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Leclerc, Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı! Leclerc, Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Wolff, W14'ün yeni taban tasarımı ortaya çıktığı için sinirli: "Aracımızı tüm dünyaya gösterdiler"
Wolff, W14'ün yeni taban tasarımı ortaya çıktığı için sinirli: "Aracımızı tüm dünyaya gösterdiler" Wolff, W14'ün yeni taban tasarımı ortaya çıktığı için sinirli: "Aracımızı tüm dünyaya gösterdiler"
Hamilton: "Red Bull'a yetişmek için yapmamız gereken çok şey var"
Hamilton: "Red Bull'a yetişmek için yapmamız gereken çok şey var" Hamilton: "Red Bull'a yetişmek için yapmamız gereken çok şey var"
Horner: "Burası aracın güçlü yanlarına hitap etmeyen bir pist"
Horner: "Burası aracın güçlü yanlarına hitap etmeyen bir pist" Horner: "Burası aracın güçlü yanlarına hitap etmeyen bir pist"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.