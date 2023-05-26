Wolff: "Araçta olumsuz bir davranış görmedik"

Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu Imola'ya getirilmesi beklenen büyük güncellemeyi Cuma günü Monako'da görücüye çıkardı.

Zorlu bir sokak pistinde yeni bir paketi deneyimlemenin bariz zorluklara rağmen takım, güncellemeyi Monako'ya getirmeyi tercih etti.

Lewis Hamilton, Cuma günkü ikinci antrenman seansını 6. sırada tamamlarken takım arkadaşı George Russell 12. oldu.

Wolff Motorsport.com'un güncellemelerle ilgili bir sorusu üzerine, "Monako'da değerlendirme yapmak gerçekten zor."

"Ama en azından araçta gerçekten olumsuz olarak nitelendirilebilecek herhangi bir davranış görmedik." yanıtını verdi.

Aracın pilotlara ihtiyaç duydukları güveni verip vermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Monako'da hiçbir pilotun iyi hissettiğini söylediğini duymadım! Bence herkes bıçak sırtında. Bunu [Carlos] Sainz ile gördünüz. Bu nedenle çok fazla övgümüz yok ama kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, yeni parçaları piste getirmek için takımın gösterdiği çabadan gurur duyduğunu vurguladı.

"Bu gerçekten muazzam, tüm karoserin farklı olduğunu görüyorsunuz; ön süspansiyon, zemin farklı."

"Brackley'de çalışanların bunu başarması büyük bir işti, artık bu bizim yeni temelimiz ve buradan ilerlememiz gerekiyor."

Wolff, hayal kırıklığı yaratan ilk antrenman seansının ardından Red Bull'un ikinci seansta ilerleme kaydettiğini ve Max Verstappen'in en iyi tur zamanlarını elde ettiğini belirtti: "Max yarış temposunda ayrı bir seviyedeydi. Bence en azından bugün, tek turda birbirimize oldukça yakınız; ancak uzun vadeli performansı olan ve bozulma yaşamayan bir araca sahipler. Gerçekten iyi bir iş çıkardılar."