Menajeri: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması 'riskli' değil"

Max Verstappen, Red Bull ile yaptığı anlaşma gereği 2028 sonuna kadar Avusturyalı ekiple mücadele edecek.

Hollandalı pilotun kontratında bazı fesih maddeleri olduğuna inanılıyor ve Ford dönemi beklendiği gibi işlemezse, bu yolu seçebilir.

Ancak menajeri Raymond Vermeulen, şu anda en uzun vadeli anlaşmaya sahip olan genç sürücünün bu yolu izleyerek "riskli bir seçim" yapmadığını söyledi.

Vermeulen şöyle konuştu: "Sözleşmeyi hemen 2028'e kadar uzattık ve bu kararı riskli bulmuyoruz."

"İster yarış takımının fabrikasına ister içecek fabrikasına gelin, Red Bull'daki her alanda coşkuyu görebilirsiniz. Bu takımda politika yok. Tek bir şey istiyorlar: kazanmak ve Max bu hedefi gerçekleştiriyor. Birbirlerine çok uygunlar."

"Red Bull'un kazanmak için doğru araçlara ihtiyacı olduğu açık. Bu yüzden kendi motor programlarını başlattılar. Bu, dış dünyaya 'Çocuklar, kazanmak için buradayız' mesajı."

"Şimdi kendi motorlarını yapıyorlar. Öyleyse neyi konuşuyoruz? Bir enerji içeceği üreticisi kendi motorunu yapıyorsa, bence bu açık bir ifadedir. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuzun bir başka göstergesi."

"Max'in takımı değiştirmek için hiçbir sebebi yok. Bununla ilgilenmiyoruz. Burası küçük bir dünya, herkes birbiriyle konuşuyor ama 2028 sonuna kadar anlaşmamız mevcut."

"Takım arkadaşı kim olursa olsun, her şeyden önce Max'i yenmek zorunda ve bu çok zor."