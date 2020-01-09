Menajeri: "Verstappen için en iyi seçenek Red Bull'da kalmaktı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sürpriz şekilde 2020 sonunda bitecek olan sözleşmesini 2023 sonuna kadar uzatmıştı.

Bu karar, herkesi şaşırttı çünkü kimse yeni sezon öncesinde bunun olmasını beklemiyordu.

Adı Mercedes'le anılan genç sürücünün yeni anlaşmayla yaklaşık 40 milyon euro kazanacağı konuşulurken, genç pilotun menajeri Raymond Vermeulen, en iyi kararın takımda kalmak olduğunu ve bu yüzden bunu yaptıklarını söyledi.

Vermeulen, “Brezilya'da Helmut Marko ile ilk gayri resmi görüşmemizi yaptık. Bu bir akşam yemeğinde oldu. Sonra birkaç toplantı daha yapıldı. Birlikte kısa, orta ve uzun vadedeki durumu konuştuk."

"Honda'nın Formula 1'de kalmak isteyeceğinden de eminiz. Red Bull ve Honda'nın gelişimine güveniyoruz, bu gelişimin devam etmesini istiyoruz."

"Red Bull, 2015'te Formula 1'e girmemize yardımcı oldu ve ticari açısından bakarsak, işbirliğimiz mükemmel bir şekilde gelişiyor. Ama en önemlisi, kazanmak. Biz kazanmak istiyoruz. Bu bizim ortak isteğimiz. Red Bull Racing de yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyor."

"Max bu takımda çok rahat. Onunla ve babası Jos'la birlikte, en iyi seçeneğin Red Bull Racing'de kalmak olduğu sonucuna vardık." dedi.