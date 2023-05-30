Menajeri: "Alonso'nun Honda ile herhangi bir sorunu yok"

Honda ve Alonso'nun mevcut takımı Aston Martin, 2026 yılından itibaren birlikte çalışmaya başlayacaklar.

Bu, Alonso için ilginç bir haber çünkü daha önce McLaren'da yarışırken Honda ile çalışmış ancak bu ortaklık pek sonuç vermemişti.

Hatta Alonso zaman zaman Japon üreticiyi eleştirmiş, bundan ötürü de iki tarafındaki ipler kopma noktasına gelmişti.

Honda, eğer Alonso takımda kalırsa bunun kendileri için bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. Alonso tarafında da durum aynı görünüyor.

Alonso'nun menajeri Alberto Fernandez, Japon yayın organı Auto Sport'a verdiği demeçte "Fernando'nun Honda ile olan ilişkisi anlamında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Geçmişte bazı sert şeyler söylediğini hatırlıyorum ama bunlar sadece Honda'ya yönelik değildi. Teknik bir sorun varsa, bunun Honda dışındaki insanlarla da ilgisi olduğunu belirtti."

"Honda'ya ve çalışanlarına saygı duyuyor. Bu, 2021'de Abu Dhabi GP'de Fernando'nun Honda personelini ziyaret edip, onları şampiyonluğu kazanma konusunda cesaretlendirmesinden de anlaşılabilir."

Alonso ise Honda ile çalışmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda gülümseyerek yanıt verdi: "Kontratım pahalı. Kontratım çok pahalı."

Fernandez ise sözlerini şöyle noktaladı: "Henüz takımla 2026 ve sonrasını görüşmeye başlamadık. Ancak Aston Martin'in Honda ile anlaşması, kariyerine devam etmesi için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak."