Menabue: "Vettel, Hamilton'ın baskısıyla baş edemedi"

Ferrari'de uzun yıllar geçiren Modesto Menabue, Sebastian Vettel'in Ferrari'de yarıştığı ve burada Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı yakalamaya çalıştığı dönemi hatırladı.

2018 Hockenheim kazasının Vettel'in kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İtalyan mühendise göre, Hamilton'ın yarattığı baskı Alman pilotu olumsuz etkiledi.

Formula1.it'e konuşan Menabue, sözlerine 2018 Hockenheim kazasını yorumlayarak başladı ve şöyle devam etti: "Araç harikaydı ama sanırım konsantrasyonu dağıldı."

"Mühendisi telsizden ona zorlamamasını söyledi fakat o zorladı ve kaza yaptı."

"Bir dünya şampiyonluğu daha çöpe gitti."

"Bence Verstappen'in 2021'de yaptığının aksine Hamilton'ın baskısında zarar gördü."

İtalyan mühendis, Vettel'in 2018 sonrasında kendisini "dışlanmış gibi" hissettiğini de ekliyor.

"2018'den sonra Vettel kendini dışlanmış hissetti."

"Takım Charles'a güveniyordu ve kendisinin en büyük destekçisi Maurizio Arrivabene ayrılmıştı."

"Takımın Sebastian'a yardım etmek için çabaladığını düşünmüyorum."

Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'e geçmiş ve 2022 sezonunun sonunda da emekli olmuştu.