Memleket özlemi, yarış pilotlarını nasıl etkiliyor?

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Takım, Ricciardo'nun Woking fabrikasında McLaren MCL35M'in sol ön tekerleğinin üzerinde durduğu bir fotoğrafını tweetledi ve Avustralyalı pilotun takımdaki ikinci sezonu öncesinde " yaramazlık yapmaya hazır" olduğunu belirtti.

Ricciardo, önümüzdeki hafta takımın 2022 aracının lansmanından önce hızlanmak için fabrikada zaman geçirecek ve ardından ayın sonuna doğru Barselona'daki sezon öncesi testlere katılacak.

Sezon dışı tüm sürücüler için doğal olarak çok önemli ancak özellikle uzaklardan gelen sürücüler için, COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli seyahat kısıtlamalarının ardından uzun süredir evlerinden uzak kalmaları nedeniyle bu tatil daha da önemliydi.

Memleket özlemi, motor sporlarının en üst seviyelerinde yarışan birçok kişinin yüzleşmesi gereken ve aynı zamanda hafife alınan bir zorluktur. Coğrafi zorluklar ve alt sıralarda yükselmeyi bu kadar zor kılan fedakarlıklar göz önüne alındığında, bu isimler için profesyonel bir kariyere sahip olmak başlı başına büyük bir başarıdır. Ancak bu yine de, ev özleminin ortadan kalktığı anlamına gelmez.

Ricciardo, geçen sene sonuna doğru karantinada birkaç hafta geçirmek anlamına gelse bile, kışın Avustralya'ya geri dönmesi gerektiğini açıklarken memleket özleminin etkisi konusunda oldukça açıktı. O, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran 2020'den beri memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla görüşememişti. Ve işler zorlaştığında, önceki yıllarda yaptığı gibi onları çağırmak, uçağa bindirmek ve onları bir yarışa götürmek konusundaki yetersizliğin canını sıktığını kabul etmişti.

Ricciardo, "Sürüş açısından beni etkilediğini söyleyemem. Ama özellikle işler iyi gitmediğinde, o zaman kesinlikle bir etkisi olur çünkü o anlarda tek istediğin aile sevgisi ve onlardan aldığın destek olur. Ayrıca işler iyi gitmediğinde kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz." demişti.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, kötü bir yarıştan sonra, özellikle de geçen sezonun ilk yarısında, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirebilseydi daha erken normale dönebileceğini kabul etti. Ricciardo, "Bence enerji, pozitiflik ve bu tür şeylerle dolup taşmak benim için daha zordu. Bir şekilde yolumu buldum ama bunun için çok daha fazla çalışmam gerekti. Ve bence bu başlı başına bir külfetti." dedi.

Ricciardo, evden uzakta olmanın zorluğuyla başa çıkma konusunda yalnız değil. Daha önceden Sergio Perez, gençken Meksika'dan Avrupa'ya taşınırken karşılaştığı zorluklardan bahsetmişti. 2022 Formula 1 sezonunun çaylağı Guanyu Zhou da F1'e ulaşmak için Çin'den taşındığında alışma sürecinde benzer bir zorluk yaşadı.

Bu zorluğu yaşayan bir diğer aktif F1 sürücüsü, geçtiğimiz senelerde alt serilerden hızla yükselen ve AlphaTauri ile F1'e geçiş yapan Yuki Tsunoda oldu. Red Bull ve Honda'nın gelecek için büyük umudu olan Tsunoda, testlerde ve geçen senenin başında etkilemeyi başardı ancak sene başladıktan sonra güven konusunda eksiklik yaşamaya başladı.

Red Bull'un sezon içerisinde yaptığı bir değişiklik, Tsunoda'yı AlphaTauri takımına daha yakın olabilmesi için Milton Keynes'ten Faenza'ya taşımaktı. Kendi deyimiyle Tsunoda, bu hamleden önce "tembel bir p*çti". O süreçte video oyunları oynamak için çok fazla zaman harcıyordu ve yarış hafta sonlarına hazırlanmak için yeterli zaman geçirmiyordu. Bu durum onun geride kalmasına neden oldu.

Bu 21 yaşındaki Tsunoda için öğrenmesi zor ancak gerekli bir dersti. 2021 Tsunoda için, 2019'da FIA Formula 3'te yarışmak için Fransa'da yaşamaya başlamasının ardından Avrupa'daki henüz üçüncü yılıydı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: FIA Pool

Birkaç ay önce Motorsport.com'a verdiği röportajda Tsunoda, "Biraz endişeliydim çünkü o zamana kadar kendi başıma yaşamayı hiç sevmemiştim. İlk defa tek başıma yaşıyordum ve başka bir ülkedeydim. Biraz endişeliydim. Ama sorun değildi." demişti.

Bu garip görünebilir ancak üst düzey sporlarda, sporcuların karşılaştığı küçük zorlukların büyük etkileri olur. Kendinizden mümkün olan en iyi performansı çıkarmaya odaklanabilmek istiyorsanız, rahat olmanız ve hayatınızın mümkün olduğunca çok alanında oturmuş bir düzeninizin olması gerekir.

Tsunoda artık İtalya'da kendini evinde gibi hissediyor. Red Bull'a ev sahipliği yapmanın yanı sıra, İngiltere'nin en yüksek döner kavşak yoğunluğuna sahip olmasıyla bilinen Milton Keynes ile karşılaştırma yapan Tsunoda, "Burayı tercih ederim. Buradaki havayı daha çok seviyorum ve yemeklerden de çok keyif alıyorum. Ayrıca tabii ki her yarıştan sonra fabrikaya gidip seansları gözden geçirip kendimi geliştirebiliyorum. Yani bu kesinlikle iyi." demişti.

Tsunoda'nın karşılaştığı zorlukları anlayabilecek bir başka isim, aynı zamanda Red Bull sporcusu olan LCR Honda MotoGP sürücüsü Taka Nakagami. Nakagami, 2012'de 20 yaşında Moto2'de yarışırken İtalya'ya taşındı ancak başarılı bir kariyere imza attı. Şimdi ise İspanya'da yaşayan Nakagami, Avrupa'yı evi haline getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Nakagami, "Avrupa'ya ilk taşındığımda her şey yeniydi, her şey benim için etkileyiciydi. Uyum sağlamaya çalıştım, çünkü en azından orada yaşamak zorundayım, Japonya'ya geri dönemezdim. Ardından İtalya'yı ve kültürünü, iyi yemeklerini anlamaya başladım - onlar harika anılar."

Nakagami'nin taşınmasının ardından yemek, ev rahatlığı açısından önemli bir konuydu. Nakagami, "Japonya'dan pirinç pişirici getirdim. Ayrıca - burası önemli! - Japonya'dan pirinç de getirdim. Avrupa'da asla beyaz pirinç almam. Hiç denemedim! Belki bir gün… Japon yemeği yemeyi seviyorum ve Japonlar her zaman pirinç yer. Bu size iyi enerji verir. Hâlâ Japon stilini koruyorum!" demişti.

Takaaki Nakagami Photo by: Motorsport.com / Japan

Ricciardo gibi, Nakagami ve Tsunoda da Japonya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle istedikleri zaman evlerine dönme konusunda zorluklar yaşadılar. Nakagami, "Kolay değildi. Ama yine de, Avrupa'daki tüm arkadaşlarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Bu farklı bir durum ama her zaman hayatımdan zevk almaya çalışıyorum. Bu yaklaşım oldukça iyi çalışıyor." dedi.

Kış tatili, hem Tsunoda hem de Nakagami'ye Japonya'ya geri dönme şansı verdi ve Ricciardo'nun çok önemli olarak vurguladığı şeylere benzer bir şekilde onlara sıfırlama sağladı. Tsunoda, Japonya'da arkadaşlarıyla takıldığı fotoğraflarını Instagram'a yüklerken Nakagami ise ülkesinde gezmeye başladı ve LCR Honda'nın isim sponsoru Idemitsu da dahil olmak üzere çeşitli sponsor aktivitelerine katıldı.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: FIA Formula One World Championship

Memleket ve aile hasreti yaşayan sporcuları düşündüğümüzde aklımıza sadece yabancı yarışçılar gelmemeli. Bizim de yurt dışında yarışan ve ülkesinden ayrılmak durumunda kalan hem motosiklet hem de otomobil sporlarında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven, Öncü Kardeşler, Cem Bölükbaşı başta olmak üzere profesyonel yarışçılarımız bulunuyor.

Bu isimler içerisinde ülkesinden en çok uzak kalan isim Ayhancan Güven. Diğer sporcularımızın takvimleri daha belirgin olduğu için onlar yarış aralarında kaçamak yapabiliyor olsa da, Ayhancan genelde bir sene içerisinde birden fazla seride mücadele ettiği ve Porsche sürücüsü olarak çeşitli faaliyetlere katılması gerektiği için kış dönemi haricinde pek ülkesine gelemiyor.

Bu konuyla alakalı Motorsport.com Türkiye'ye konuşan Ayhancan, evinden uzak kalıp Avrupa'da bir hayat kurmasının hem iyi hem de kötü yanlarının olduğunu söyledi.

Ayhancan, "Bu işin olumsuz tarafı yalnız olmak. Porsche'ye girdiğim sene COVID-19 başladı. Bu yüzden hep burada kalmak zorunda kaldım. En başta sporcu pasaportu ile gelmiştim. Bunun bazı sınırları vardı. O sınırları aştığım zamanlarda bazı sorunlar yaşadım. Ancak onları aştık ve artık Almanya'da yaşıyorum. Burada oturma iznim var. Benim için sezon burada geçiyor. Sezon dediğim Şubat'ta başlayıp Kasım-Aralık gibi biten bir süreç. Yani yılın çoğu burada geçiyor."

"Burada yalnız yaşıyorum, bu yüzden her işimi kendim yapıp tüm kararları anlık olarak kendim vermem gerekiyor. Türkiye'de yaşarken ailem bu konuda bana destek veriyordu, işlerime yardımcı oluyordu, yarışlara hazırlık sürecinde ailem bana destek veriyordu. Burada her şeyi tek başıma yapmak zorundayım. Avrupa'da kalmak yetmiyor, aynı zamanda sürekli seyahat etmem gerekiyor. Türkiye'de kalamadığım gibi aslında yarışlar, testler, aktiviteler için sürekli seyahat etmem gerekiyor. Farklı otellerde, evlerde kalıyorum. Yani yerleşik bir hayat kuramıyorum."

"Tabii ki pozitif yanları da var. Burada farklı kültürleri görüyor, farklı insanlarla tanışıyorum. Aslında bu sayede sadece işime odaklanabiliyorum ve tam bir profesyonel yarış pilotu olabiliyorum." dedi.

Seyahat kısıtlamaları dünya çapında hafiflemeye devam ediyor. Bu sayede memleket hasretinin etkisi, hayatlarının çoğunu memleketindeki arkadaşlarından ve ailelerinden çok uzakta geçiren yarışçılar için azalacaktır.

Motor sporlarının zirvesinde ruh sağlığın çok büyük etkisi olduğu kabul ediliyor ancak buna, özellikle böylesi zorlu bir süreçte evlerinden uzakta kalanların yaşadıkları da eklenebilir.