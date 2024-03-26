Melbourne'de Avustralya GP seyirci rekoru kırıldı
Albert Park'ta düzenlenen son yarışta Avustralya GP'ye seyirci rekoru kırıldı.
A huge crowd fills a grandstand
Sam Bloxham / Motorsport Images
Avustralya'da Formula 1'e karşı büyük bir ilgi var ve her geçen yıl bu ilgi daha da artıyor. Bu artış da piste gelen seyircilerin sayısına yansımış durumda.
Albert Park'ta düzenlenen yarışa katılan seyirci sayısındaki artışın arkasında Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri gibi isimlerin pistteki varlığı da yer alıyor.
Sonuç olarak bu ilgi de bazı rekorları beraberinde getirdi.
Yarış organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre geçen yıl perşembe gününden pazar gününe kadar pisti 444 bin 631 kişi ziyaret etmişti.
Bu yıl dört günde pisti ziyaret eden kişi sayısı 452 bin 55 kişiye çıktı. Bu da yaklaşık 8 bin kişilik bir artışa denk geliyor.
İlerleyen dönemde pistin kapasitesinin daha da arttırılması planlanıyor ve durum böyle olursa 500 bin kişilik hedef tutturulabilir.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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