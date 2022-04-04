Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!

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2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 pandemisi nedeniyle F1'e ev sahipliği yapamayan Melbourne, bu yıl nihayet F1'e kavuşacak.

Önceki yıllarda Avustralya GP pek heyecanlı geçmemişti ve bundan ötürü pistin yapısı epey yenilendi. En büyük değişiklik, çok daha hızlı hale gelen ikinci sektör gibi görünüyor. Bir şikanın bulunduğu yavaş 9. ve 10. virajların yerini akıcı bir bölüm aldı. Pist bu değişikliklerle biraz kısalacak ve zaman turu hızlanacak. Her şeyden önemlisi takip etmek daha da kolay geçecek ve bu sayede geçişler artacak.

Değişen pist yapısına ek olarak geçişi kolaylaştırmak için bir başka girişim daha var: DRS bölgesini artırmak. 2022 Avustralya GP için piste dördüncü bir DRS bölgesi eklendi.

Buna göre ilk DRS bölgesi 2. ve 3. viraj arasında, ikinci DRS bölgesi 8. ve 9. viraj arasında, üçüncü DRS bölgesi 10. ve 11. viraj arasında, son DRS bölgesi ise start finiş düzlüğünde yer alacak.

F1'in yayınladığı belgeye göre bu dört DRS noktası için sadece 2 algılama noktası olacak. 2. ve 3. virajlar arasındaki DRS bölgesiyle, start finiş düzlüğündeki DRS bölgesini kapsayan algılama noktası, 12. ve 13. virajlar arasında yer alacak.

8. ve 9. viraj ile 10. ve 11. virajlar arasındaki bölümü kapsayan diğer DRS bölgelerinin algılama noktası ise 6. ve 7. virajlar arasında olacak.

Bu da sürücüler için bir başka taktiksel mücadele olabileceği anlamına gelebilir.