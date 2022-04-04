Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor" Sonraki / Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!

Melbourne'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde Formula 1, bu hafta sonu dört ayrı DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!
Haberi dinle

2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 pandemisi nedeniyle F1'e ev sahipliği yapamayan Melbourne, bu yıl nihayet F1'e kavuşacak.

Önceki yıllarda Avustralya GP pek heyecanlı geçmemişti ve bundan ötürü pistin yapısı epey yenilendi. En büyük değişiklik, çok daha hızlı hale gelen ikinci sektör gibi görünüyor. Bir şikanın bulunduğu yavaş 9. ve 10. virajların yerini akıcı bir bölüm aldı. Pist bu değişikliklerle biraz kısalacak ve zaman turu hızlanacak. Her şeyden önemlisi takip etmek daha da kolay geçecek ve bu sayede geçişler artacak.

Değişen pist yapısına ek olarak geçişi kolaylaştırmak için bir başka girişim daha var: DRS bölgesini artırmak. 2022 Avustralya GP için piste dördüncü bir DRS bölgesi eklendi. 

 

Buna göre ilk DRS bölgesi 2. ve 3. viraj arasında, ikinci DRS bölgesi 8. ve 9. viraj arasında, üçüncü DRS bölgesi 10. ve 11. viraj arasında, son DRS bölgesi ise start finiş düzlüğünde yer alacak.

F1'in yayınladığı belgeye göre bu dört DRS noktası için sadece 2 algılama noktası olacak. 2. ve 3. virajlar arasındaki DRS bölgesiyle, start finiş düzlüğündeki DRS bölgesini kapsayan algılama noktası, 12. ve 13. virajlar arasında yer alacak.

8. ve 9. viraj ile 10. ve 11. virajlar arasındaki bölümü kapsayan diğer DRS bölgelerinin algılama noktası ise 6. ve 7. virajlar arasında olacak.

Bu da sürücüler için bir başka taktiksel mücadele olabileceği anlamına gelebilir.

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Önceki haber

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Sonraki haber

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Marko: "Verstappen'in kontratında erken fesih maddesi var"
Formula 1

Marko: "Verstappen'in kontratında erken fesih maddesi var"

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"

Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti Suudi Arabistan GP
Formula 1

Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti

Son Haberler

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Formula 1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!
Formula 1 Formula 1

Melbourne'de 4 DRS bölgesi olacak!

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.