Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti
The Age'in haberine göre, Melbourne'de yapılacak Avustralya Grand Prix'sinin organizatörleri, geçen yıl seriyle yeni ve uzun vadeli bir anlaşma yaparak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezon açılış turunu düzenleme haklarından vazgeçtiler. Ayrıca organizatörlerin, rakip bir teklifi engellemek adına ücretlerinde önemli bir artış yapmayı kabul ettikleri iddia edildi.
Geçen yıl Şubat ayında Sydney ekibi, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'ye yarışın 300 milyon dolara mal olacak yeni ve kalıcı bir piste taşınması teklifini sundu ve yıllık 100 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir ücret ve bilet satışlarından pay önerdi.
Bunun üzerine Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Domenicali ile müzakereleri devraldı.
Melbourne'un geçen yıl Haziran ayında açıklanan yeni 10 yıllık anlaşma için Sydney'in teklif ettiğinden daha az ödediği, ancak sezonun açılış yarışı olma haklarından vazgeçtiği ve önceki anlaşmanın 2023-2025 yıllarını kapsayan son üç yılı için daha fazla ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.
Avustralya, 2020'deki Grand Prix'nin Covid-19 pandemisi nedeniyle antrenmanların başlayacağı gün iptal edilmesinden bu yana sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapmadı.
2024 F1 takvimindeki açılış yarışına da yine Bahreyn ev sahipliği yapacak.
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