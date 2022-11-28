Melbourne pistinde tribün kapasitesi, seyirci rekoru nedeniyle arttırıldı

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2022 Avustralya GP, dört günlük yarış hafta sonu boyunca tam 419.114 taraftar tarafından canlı takip edildi; bu, Melbourne pisti için seyirci rekorunun kırılması anlamına da geliyordu. Önceki rekor, Melbourne'da yapılan ilk yarış olan 1996 Avustralya GP'sine aitti.

Rekorun gelecek sezon yeniden kırılmasını bekleyen organizatör AGPC, tribün kapasitesinin artırıldığını ve pistte yer alan 16 tribünde yer alabilecek maksimum seyirci sayısının 39.000'den 44.00'e yükseltildiğini açıkladı.

Yeni tribünler için bilet satışının ilk aşaması 29 Kasım, ikinci aşaması ise 6 Aralık tarihlerinde başlayacak.

AGPC Ürün ve Müşteri Deneyimi Müdürü Samantha O'Hearn, "2022'de tribün koltuklarının rekor sürede tükendiğini gördük, sonraki yarışta da aynı senaryonun gerçekleşmesini bekliyoruz; dolayısıyla biletleri kaçırmamak için erkenden internete girdiğinizden emin olun." dedi.

Fans behind a barrier Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Son yarışta kırılan rekor Cuma ve Cumartesi günleri için ayrı ayrı kırılan rekorları da kapsarken, yarış gününe katılım gösteren seyirci sayısı rekoru şimdilik üçüncü sırada kaldı.

Katılımın bu denli yüksek olmasında Formula 1'in popülaritesindeki genel yükselişin yanı sıra COVID-19 nedeniyle yarışın iki kez iptal olmasının payı büyük. Melbourne aynı zamanda COVID-19'dan en kötü etkilenen şehirlerden biriydi, dolayısıyla yerel halk da F1'in dönüşünü neşeyle karşıladı.

30 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan yarış, F1 ve AGPC arasında Melbourne'ün 2035 yılına kadar takvimde kalması için yapılan anlaşma kapsamında düzenlenen ilk yarış olacak.

Melbourne ayrıca ilk kez bir Formula 2 ve Formula 3 yarışına da ev sahipliği yapacak, bunun yanı sıra aynı hafta sonu Avustralya'nın önde gelen serisi Supercars da Melbourne'da boy gösterecek.