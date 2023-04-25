Melbourne kazası, Alpine'in Bakü F1 güncellemesini geciktirmeyecek

Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Melbourne'deki son yeniden startın ardından temas ederek bariyerlere çarpmışlardı.

Bu olay her iki araçta da büyük hasara yol açtı fakat Alpine fabrikası, yarışlar arasındaki üç haftalık aradan yararlanarak yedek parça stokunu hemen yenilemeye başladı.

Szafnauer, yaşananların ardından Bakü güncellemesinin gecikme riski olduğunu kabul etti fakat takımın orijinal planına sadık kaldığını ve bu hafta sonu için hem yeni güncellemelere hem de yeterli yedek parça stokuna sahip olacaklarını dile getirdi.

F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Szafnauer, "Pek çok puan kaybettik."

"Bu olay bitime iki yarış kala gerçekleşmiş olsaydı ve dördüncü, üçüncü ya da beşinci olmak için mücadele ediyor olsaydık, o zaman daha büyük bir etkisi olurdu."

"Ancak bitime 20 yarış kala oldu ve bu yarıştan üç iyi şey çıktı; Birincisi, DRS ile de olsa [Carlos] Sainz'in Ferrari'siyle birlikte kalabildik ve DRS olmasa bile Lance'in [Stroll] Aston Martin'inin önünde kalabildik. Yani o yarışın olumlu yanları bunlardı."

"Diğer büyük olumlu nokta ise kaza olur olmaz Enstone'daki herkesin kenetlenmesiydi. Takımdakilar 'şu hasar gördü, bu hasar gördü, şu süspansiyon parçalarını ya da ön kanadı değiştirmeliyiz' gibi bir rapor beklemediler."

"Ne olduğunu gördüler ve üretim kaynaklarının bir kısmını daha fazla yedek parça üretmeye yönlendirdiler. Fakat bunu Bakü için planlanan güncellemeyi kaybetmeden yaptılar. Bu da buradaki herkesin gösterdiği muazzam bir çaba sayesinde mümkün oldu."

"Dolayısıyla Bakü'ye planlanan güncellemelerle gideceğiz. Başlangıçta, bir ya da iki saat boyunca durumdan emin değildik çünkü kesinlikle güncelleme yerine yedek parçalara öncelik tanımalısınız."

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ancak şimdi Bakü'ye planladığımız güncellemenin yanı sıra, kazadan sonra bol miktarda yedek parça ile gidiyoruz."

"Tabanı yenilediğimizi söylemek kimse için sır olmaz, tamamen yeni bir tabanımız var. Birkaç küçük parça daha var ama ağırlıklı olarak tabanı yeniledik."

Kaza yapan iki şasiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Tamir edilebilirlik anlamında iyilerdi. Yani herhangi birini kaybetmedik."

Szafnauer, hasarın faturasının takımın 2023 bütçesini tehlikeye atmadığı konusunda ısrar etti.

"Bütçe sınırı altonda paramızın belli bir yüzdesini kaza hasarları için harcamayı planlıyoruz."

"Geçmişe baktığımızda, ortalama bir sezonda hasarın ne miktarda olduğunu ve bunun bize ne kadara mâl olduğunu biliyoruz."

"Böyle bir kazanın erken yaşanması, hasar bütçesinin bir kısmını erkenden harcadığımız anlamına geliyor."

"Yani bu noktada, planlarımız ve getirdiğimiz güncellemeler üzerinde sıfır etkisi var, yani şu an itibariyle hiçbir sonucu yok."

Szafnauer, takımın bunun bir yarış kazası olduğunu kabul ettiğini söylüyor.

"İkisi de biraz pişmanlık duyuyor. İkisi de başlangıçta bunun kendi hatası olabileceğini düşündü."

"İkisi de, 'Oraya gitmeseydim bu olmazdı, onun yanından geçmeye çalışmasaydım bu olmazdı' diyordu. Yani yarı yarıya gibiydi."

"Olanları mantıklı ve dikkatli şekilde gözden geçirmemiz ve bunu önlemek için nerede daha iyi şeyler yapılabileceğini görmemiz gerekiyordu. Fakat bu bir yarış kazasıydı."