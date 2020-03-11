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Formula 1 / Son dakika

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

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Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 13:05

Melbourne, yaşanan Coronavirüs vakaları sonrası hastalık belirtileri görülmesi durumuna neler yapılması gerektiği konusunda bir bildiri yayınladı.

Avustralya Grand Prix'sinin padokundaki kimse bu yıl kaç Formula 1 yarışı yapılacağını tahmin edemiyor. Şu noktada ne olursa olsun Melbourne ve Bahreyn'deki yarışlar gerçekleşecek gibi görünüyor, ancak sonrası tam bir muamma.

Herkes Coronavirüs ile ilgili durumun öngörülemez olduğunu ve gelecek için net bir şey söylemenin imkansız olduğunu savunuyor.

Renault'nun Sportif Direktörü Alan Permane, “Planlarımızı her saat ve her gün güncelliyoruz. En kötü senaryo, sezonun iki yarıştan sonra bitmesi olabilir." dedi.

Auto Motor und Sport'a göre, Formula 1'in CEO'su Chase Carey şu anda Vietnam Grand Prix'sinin organizatörleri ile görüşüyor. 

Taraflar yarışın olası tarihinde değişiklik yapmak için görüyorlar ancak şu anda ülkeye giriş yok. Vietnamlı makamlar, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve Finlandiya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi vatandaşlarına verilen geçici vizeleri iptal etti.

Resmi olarak teyit edilmeyen bilgilere göre yapılan görüşmeler, yarışı erteleme kararı ile sona erdi, ancak henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Diğer tarafta Avustralya Grand Prix'si organizatörleri çarşamba günü, acil bir durumda nasıl davranılacağı ve hangi semptomların Coronavirüs enfeksiyonunu işaret ettiğini açıklayan yedi sayfalık bir bildiri yayınladılar.

Bu belgede, Coronavirüs hakkında bir şüphe varsa nereye gidileceği de yazıyor.

Aynı zamanda hastalık durumunda o hastane ve tıp merkezindeki hastaların tehlikesinin nasıl yapılacağı ve gerektiği takdirde kişinin nerede karantina altında tutulacağı da yazıyor.

Sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde ise benzeri görülmemiş derecede ciddi kısıtlamalar olacak.

Formula 1 tarihinde ilk kez yarış boş tribünler önünde yapılacak ve Paddock Club da kapatılacak.

Tüm sponsorluk etkinlikleri iptal edilecek, çünkü takımların misafir davet etmesi yasaklanmış durumda.

Basından sadece, sezonun tüm yarışları için kalıcı akreditasyona sahip gazetecilerin yarış pistine girmesine izin verilecek.

Formula 1 yönetimi, başlangıçta Bahreyn'e 260 kişi göndermeyi planlıyordu ama artık 180 kişi gönderecekler.

Ayrıca Bahreyn'e uçuş sayısını en aza indirmek isteyen takımlar, lojistik planlarını da buna göre yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle takım personelinin belli bir kısmı, cumartesi günü Melbourne'den buraya uçmak zorunda kalacak.

Fakat durum saatten saate değişiyor ve kimse yarın hangi kararların alınacağını bilmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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9 Mar - 15 Mar
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