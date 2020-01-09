Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

paylaşım
yorumlar
Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak
Ekleyen:
, Editör
9 Oca 2020 09:25

Avustralya GP patronu Andrew Westacott, büyük orman yangınına rağmen Formula 1 için hazırlık yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya, ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan ve eylül ayından beri devam eden yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

7 milyon hektarlık alanı kül olan ve 24 kişinin öldüğü yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde, yaklaşık yarım milyar hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, yaklaşık 500 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminin ediyor.

Avustralya’daki yangınlar 20 Ocak’ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ertelenmesini de gündeme getirdi.

Şimdi ise Formula 1 yarışının iptali gündemde.

Yarışın gerçekleşeceği Melbourne, yangından etkilenmedi. Ancak Avustralya GP organizatörü Andrew Westacott, rüzgarın yön değiştirmesinin kendilerini olumsuz etkileyebileceğini, buna rağmen yarış hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi.

Wetacott, “Melbourne'ün kendisi yangınlardan etkilenmedi, daha çok doğudaki ormanlar yandı. En az 200 veya 300 km mesafedeler. Yine de bu rüzgardaki yön değişikliklerine bağlı."

"Böyle bir şey beklemiyorum ancak kimse önümüzdeki iki ay içinde olayların nasıl gelişeceğini bilemez. Yangının yayıldığı bölge göz önüne alındığında, Formula 1 yarışını etkileyip etkilemeyeceği tam olarak net değil. Yarışa iki ay kaldığı için her zamanki programa göre hareket ediyoruz."

"Ancak şu noktada tüm Avustralyalılar gibi, düşüncelerimiz yangınlarla mücadele eden, evlerini kaybeden, bu felaketten dolayı tahliye olmak zorunda olan insanlarımızla birlikte."

"Avustralya'daki herkes gibi, onlara yardımcı olmak için neler yapılabileceğini anlamamız gerekiyor ve temel yollardan biri finansal destek sağlamak." dedi.

 

Sonraki haber
Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

Önceki haber

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

Sonraki haber

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?

20dk
2
Formula 1

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

55dk
3
Formula 1

Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı

2s
4
Formula 1

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

5
Formula 1

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

1s

Son Videolar

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Son Haberler

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?
F1

Red Bull, Verstappen'le neden erkenden anlaştı?

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak
F1

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"
F1

Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı
F1

Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı

Menajeri: "Verstappen için en iyi seçenek Red Bull'da kalmaktı"
F1

Menajeri: "Verstappen için en iyi seçenek Red Bull'da kalmaktı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.