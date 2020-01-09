Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya, ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan ve eylül ayından beri devam eden yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

7 milyon hektarlık alanı kül olan ve 24 kişinin öldüğü yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde, yaklaşık yarım milyar hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, yaklaşık 500 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminin ediyor.

Avustralya’daki yangınlar 20 Ocak’ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ertelenmesini de gündeme getirdi.

Şimdi ise Formula 1 yarışının iptali gündemde.

Yarışın gerçekleşeceği Melbourne, yangından etkilenmedi. Ancak Avustralya GP organizatörü Andrew Westacott, rüzgarın yön değiştirmesinin kendilerini olumsuz etkileyebileceğini, buna rağmen yarış hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi.

Wetacott, “Melbourne'ün kendisi yangınlardan etkilenmedi, daha çok doğudaki ormanlar yandı. En az 200 veya 300 km mesafedeler. Yine de bu rüzgardaki yön değişikliklerine bağlı."

"Böyle bir şey beklemiyorum ancak kimse önümüzdeki iki ay içinde olayların nasıl gelişeceğini bilemez. Yangının yayıldığı bölge göz önüne alındığında, Formula 1 yarışını etkileyip etkilemeyeceği tam olarak net değil. Yarışa iki ay kaldığı için her zamanki programa göre hareket ediyoruz."

"Ancak şu noktada tüm Avustralyalılar gibi, düşüncelerimiz yangınlarla mücadele eden, evlerini kaybeden, bu felaketten dolayı tahliye olmak zorunda olan insanlarımızla birlikte."

"Avustralya'daki herkes gibi, onlara yardımcı olmak için neler yapılabileceğini anlamamız gerekiyor ve temel yollardan biri finansal destek sağlamak." dedi.