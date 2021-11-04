Meksika'da yine üç DRS bölgesi olacak
Bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'sinde, daha önce olduğu gibi üç DRS bölgesi olacak.
Mexico City son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.
Yapılan açıklamaya göre bu yıl, bir kez daha üç DRS bölgesi bulunacak.
İlk DRS bölgesinin algılama noktası 9. virajdan 70 metre sonra, aktivasyon noktası ise 11. virajdan 80 metre sonra olacak.
İkinci ve üçüncü DRS bölgesinin algılama noktası 15. virajın çıkışı olacak.
İkinci DRS bölgesinin aktivasyon noktası 17. virajdan 323 metre sonra, üçüncü DRS bölgesinin aktivasyon noktası ise üçüncü virajdan 116 metre sonra olacak.
Pilot hakem Sullivan
Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Danny Sullivan'ın üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Hollanda GP'de bu görevi üstlenen Sullivan, böylelikle ikinci kez pilot hakem olacak.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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