Meksika'da yine üç DRS bölgesi olacak

Mexico City son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl, bir kez daha üç DRS bölgesi bulunacak.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası 9. virajdan 70 metre sonra, aktivasyon noktası ise 11. virajdan 80 metre sonra olacak.

İkinci ve üçüncü DRS bölgesinin algılama noktası 15. virajın çıkışı olacak.

İkinci DRS bölgesinin aktivasyon noktası 17. virajdan 323 metre sonra, üçüncü DRS bölgesinin aktivasyon noktası ise üçüncü virajdan 116 metre sonra olacak.

Pilot hakem Sullivan

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Danny Sullivan'ın üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Hollanda GP'de bu görevi üstlenen Sullivan, böylelikle ikinci kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick Danny Sullivan Danny Sullivan İtalya GP Vitantonio Liuzzi Rusya GP Enrique Bernoldi Türkiye GP Enrique Bernoldi Amerika GP Emanuele Pirro Meksika GP Danny Sullivan Danny Sullivan