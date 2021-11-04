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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Meksika'da yine üç DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'sinde, daha önce olduğu gibi üç DRS bölgesi olacak.

Meksika'da yine üç DRS bölgesi olacak

Mexico City son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl, bir kez daha üç DRS bölgesi bulunacak.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası 9. virajdan 70 metre sonra, aktivasyon noktası ise 11. virajdan 80 metre sonra olacak.

İkinci ve üçüncü DRS bölgesinin algılama noktası 15. virajın çıkışı olacak.

İkinci DRS bölgesinin aktivasyon noktası 17. virajdan 323 metre sonra, üçüncü DRS bölgesinin aktivasyon noktası ise üçüncü virajdan 116 metre sonra olacak.

Pilot hakem Sullivan

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Danny Sullivan'ın üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Hollanda GP'de bu görevi üstlenen Sullivan, böylelikle ikinci kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
Netherlands Hollanda GP United States Danny Sullivan
Italy İtalya GP Italy Vitantonio Liuzzi
Russian Federation Rusya GP Brazil Enrique Bernoldi
Turkey Türkiye GP Brazil Enrique Bernoldi

United States Amerika GP

 Italy Emanuele Pirro

 Meksika GP

 United States Danny Sullivan
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