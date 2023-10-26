Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Austin'de gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Max Verstappen, bu yılki 15. zaferini elde etti ve F1 tarihinin en başarılı sezonlarından birisini devam ettirmiş oldu.

Fakat kupa için podyuma çıktığı esnada, kendisine yönelik yuhalamalar ve küfürler sarf edildiği görüldü.

Görünüşe bakılırsa bunlar çoğunlukla Hollandalı pilotun takım arkadaşı Sergio Perez'in taraftarlarından geliyordu. Bu yarıştan günler sonra F1, Mexico City'e yani Perez'in şehrine gidiyor ve burada Verstappen'e daha fazla tepki gösterilmesi çok muhtemel.

Red Bull bundan ötürü Verstappen'in güvenliğini arttırma kararı aldı; bu kapsamda kendisine koruma tahsis edildi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, hold a Press Conference

F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, hafta sonu boyunca bu korumaların Verstappen'le beraber olacağını belirtti.

Marko, "Max aslında böyle bir şey istemiyor, aksine çok rahat."

"Fakat ona karşı sorumluluğumuz var. Bu yüzden her şeyi güvence altına almak istiyoruz." dedi.

Görünüşe bakılırsa Verstappen, Austin'de yuhalanmadan önce bile sosyal medyada tehditlere maruz kalıyordu.

Bu taraftarlar, Perez'in düşük formundan Hollandalı pilotu sorumlu tutuyor gibi görünüyorlar.